”Pääseekö teille tet-harjoitteluun?” Tätä kysymystä tuhannet peruskoulun 9. luokan oppilaat ovat kierrelleet kysymässä, soittaneet ja lähettäneet sähköposteja kymmeniä kertoja tämänkin syyslukukauden alussa saaden vain kieltäviä vastauksia.

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee suorittaa vähintään kaksi viikkoa työelämään tutustumista (tet) yläkoulun aikana. Tavallisesti tämä tarkoittaa kahden viikon työelämäjaksoa oppilaan itse hankkimalla työpaikalla 9. luokalla, joissain kouluissa jo 8. luokalla.

Tänä syksynä olemme ainakin Espoossa huomanneet, että tet-paikkojen saaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Vaikka eri yläkoulujen tet-viikkoja on hajautettu pitkin syksyä, yhä useampi oppilas tulee apeana kertomaan, että se kahdeskymmeneskin paikka sanoi, etteivät he ota tettiläisiä. Tet-paikan hankkiminen itse on osa prosessia ja se osoittaa nyt liiankin hyvin sen, että työnhaku vaatii sinnikkyyttä. Mutta sinnikkyyden puutteesta ei enää tunnu olevan kyse, jos työnantaja toisensa jälkeen ei yksinkertaisesti halua ottaa nuoria työpaikoille.

Koronavirus on kurittanut nuoria jo aivan tarpeeksi. Hankaluudet tet-paikan saamisessa tuntuvat tässä tilanteessa jo epäreiluilta.

Ilmiö on yllättävä, sillä viime syksynä samat työnantajat kyllä ottivat tettiläisiä ja jokainen oppilas sai lopulta työpaikan. Mikä nyt on huonommin kuin viime vuonna?

Olemme hyvin lähellä tilannetta, jossa yhteiskunnan rajoituksia aletaan purkaa. Oppilaat ovat halutessaan saaneet ensimmäisen rokotuksen ja maskien käyttö on vakiintuneempaa kuin se vuosi sitten tähän aikaan oli. Ymmärrän, jos työvoimapulan vuoksi kenelläkään ei ole aikaa ohjata tettiläisiä. Silloin työharjoittelujakso ei ole kenenkään etu. Nuoret ovat kuitenkin pääasiassa nopeita oppimaan ja lähtevät innolla työpaikoille. Voisiko lisäkäsistä kuitenkin olla enemmän hyötyä kuin haittaa?

Nopeimmat ovat vieneet ne harvat työpaikat, joita tarjolla on. Lähipiirin etätyöt verottavat ymmärrettävästi myös osansa työpaikkojen tarjonnasta. Ennen kaikkea olen huolissani oppilaiden eriarvoiseen asemaan joutumisesta, jopa syrjäytymisvaarasta, jos kaikki eivät saa edes yhtä työkokemusta peruskoulunsa aikana. On vaikeampi lähteä hakemaan töitä myöhemmin, kun ei ole edes sitä yhtä työkokemusta ja työtodistusta tukemassa työnhakua. Minkä viestin toistuva kieltäytyminen antaa nuorelle työelämästä? Ei ainakaan kovin tervetullutta. Samaan aikaan kuitenkin ollaan huolissaan työvoimapulasta ja tulevaisuuden työllisyysnäkymistä. Missä on työnantajan vastuu?

Monille tet-kokemus vaikuttaa myös valintaan, minne hakea opiskelemaan peruskoulun jälkeen. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä itselle sopivan jatko-opiskelupaikan valinta korostuu entisestään. On karua, kuinka oppilaat joutuvat tekemään valintoja tulevaisuudestaan kuin sikaa säkissä ilman tet-harjoitteluja tai oppilaitosvierailuja.

Toivon, että jokaisella työpaikalla punnitaan tarkasti hyödyt ja haitat tettiläisen ottamisen suhteen. Teillä on äärimmäisen iso ja tärkeä merkitys nuorten tulevaisuuden kannalta. Kiitokset teille, jotka olette tarjonneet harjoittelupaikan nuorille!

Heidi Romppanen

oppilaanohjaaja, Espoo

