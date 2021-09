Pidetään koirat kytkettyinä ja luodaan turvalliset puitteet vieraiden koirien kohtaamiseen.

Koronavirusepidemia on saanut aikaan varsinaisen piikin koiranpentujen rekisteröinneissä. Moneen perheeseen on tullut uusi, nelijalkainen perheenjäsen.

On jokaisen koiranomistajan vastuulla perehtyä koiransa lajityypillisiin tarpeisiin, käyttäytymiseen ja siihen, miten tämän elämä olisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Koiranomistajan on myös taattava koiralleen riittävä koulutus ja taidot arjessa pärjäämiseen. Hyvä kontakti oman koiran kanssa on tärkeintä.

Toivon, että jokainen koiranomistaja pitäisi huolen siitä, ettei oma koira aiheuta vaarallisia tai uhkaavia tilanteita ihmisille tai muille koirille. Erityisesti ohitustilanteissa törmään jatkuvasti tapauksiin, joissa vastaan tuleva koira asettuu peloissaan vaanimaan ja tuijottamaan lähestyvää koirakkoa. Tämä on koirien elekielellä viesti aikeesta hyökätä – pahin mahdollinen tilanne, joka harvoin johtaa hyvään.

Ohitustilanne on aina molempien lähestyjien vastuulla. Pidetään koirat kytkettyinä ja luodaan niille turvalliset puitteet ohituksiin ja vieraiden koirien kohtaamiseen. Annetaan tilaa, kun kohdataan. Jos toisen koiran omistaja pyytää väistämään tai keskeyttämään koirasi tuijotuksen, tee niin kuin hän pyytää. Tämä ei ole loukkaus, vaan ystävällinen kehotus turvalliseen yhteiseloon.

Emmi Venäläinen

koiranomistaja, Espoo

