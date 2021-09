Ehkäisy- ja rajoitustoimien onnistuminen riippuu paljon siitä, kuinka hyvin paikallisia elämisen tapoja tunnetaan ja tuetaan.

Syy, seuraus, ehkäisy, hoito, interventio, seuranta, riskiryhmä, riskitekijä. Korona­virus­pandemian hoitoa on hallittu lääketieteen käsittein, vaikka pandemia on paljon muutakin kuin lääketieteellinen kriisi – se on myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kriisi.

Jos paikallinen näkökulma olisi huomioitu pandemian hoidossa alusta alkaen, olisimme ehkä puhuneet enemmän tarveanalyysista, oppimisesta, voimaantumisesta, vuoro­vaikutuksesta ja osallisuudesta.

Ennen antiretroviraalisia lääkkeitä tehokkaimmaksi keinoksi hi-viruksen leviämisen estämisessä osoittautui paikallisten yhteisöjen oma apu. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt alkoivat puhua turva­seksistä, kehittivät terveyspalveluja tuottavia toimintamalleja ja organisaatioita, tarjosivat sosiaalista tukea ja mielenterveyspalveluja sekä tukivat inklusiivista yritystoimintaa. Paikallisesti annettiin tietoa hivin leviämisestä ja sen estämisestä, jaettiin kondomeja, tarjottiin maksutonta testausta ja yhdistettiin hiv-positiivisia ihmisiä vertaistuen mahdollistamiseksi.

Samankaltainen lähestymistapa osoittautui toimivaksi Länsi-Afrikan ebolaepidemiassa vuonna 2014. Virallinen strategia perustui viruksen tunnistamiseen, sairastuneiden eristämiseen, hoitotoimenpiteiden turvallisuuteen, lähikontaktien jäljittämiseen ja karanteeniin asettamiseen sekä kuolleiden turvalliseen hautaamiseen. Ratkaisevaksi osoittautui kuitenkin paikallisyhteisöjen aloitteellisuus ja sopeutumiskyky: ihmiset käyttivät kookosvettä nesteytykseen ja hyödynsivät muovipusseja hoitaessaan sairastuneita sukulaisiaan, muokkasivat hautausrituaaleja ja rajoittivat omaehtoisesti liikkumista vaikeimmilla epidemia-alueilla. Kylissä kehitettiin toimintamalleja, jotka tukivat paikallista elämisen tapaa ja toimintaa sen sijaan, että rajoittivat niitä.

Tehokkaimmiksi sekä hiv- että ebola­epidemian hoidossa osoittautuivat toimet, jotka kohdistuivat ihmisten käyttäytymiseen ja elämäntapaan etenkin niissä väestö­ryhmissä, joissa virukset levisivät nopeimmin. Keskeistä oli ymmärrys kulttuurisista konteksteista, jotka vaikuttivat ihmisten käsityksiin viruksista, niiden leviämisestä ja suojautumis­keinoista.

Yksilöiden ohella myös yhteisöt oppivat. Koronaviruspandemian hoidossa paikalliset yhteisöt ovat olleet esimerkiksi Yhdysvalloissa tärkeitä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Hiv-epidemian jäljiltä tietyillä suur­kaupunkien asuinalueilla on säilynyt hämmästyttävää kriisi­tietoisuutta ja kriisi­osaamista. Sen ansiosta paikalliset kykenivät reagoimaan pandemian alku­vaiheessa nopeasti ja tehokkaasti: seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöt levittivät tietoa koronaviruksesta ja jakoivat ilmaisia maskeja ja muita suoja­varusteita, aivan kuten oli tehty neljäkymmentä vuotta aikaisemmin – kun julkiset toimijat vasta toipuivat alkuhämmennyksestä.

Koronaviruspandemian kaltaisten kriisien ehkäisy ja hoito ei voi perustua vain eksakteihin tieteisiin eikä pelkästään bio- ja lääketieteisiin. Pandemioista selviytyminen edellyttää, että ihmiset oppivat ajattelemaan kuten epidemiologit ja epidemiologit kuten paikalliset asukkaat.

Siksi selviytymisstrategioiden tulee perustua paikallisuuteen: ymmärrykseen siitä, miten ja missä ihmiset liikkuvat, millaisia sosiaalisia kontakteja heillä on, miten infrastruktuuri altistaa tartunnoille tai suojaa niiltä, millainen kuilu sosiaalisten ja lääketieteellisten normien välillä vallitsee ja miten tuotetaan yhteinen ymmärrys ehkäisy- ja rajoitus­toimenpiteistä – ja niiden hyväksyntä – asukkaiden ja viranomaisten kesken.

Pandemian hoidossa ei ole juurikaan huomioitu paikallista osaamista ja tietämystä – rajaamistoimet ovat suuntautuneet pääasiassa ylhäältä alaspäin autoritaarisin ottein.

On mahdollista, että koronaviruspandemian kaltaiset kriisit toistuvat tulevaisuudessa ja rajoitustoimet pitkittyvät tai muuttuvat kausittaisiksi. On mietittävä, miten tutkittu tieto voidaan yhdistää paikallisesti tuotettuun tietoon ja osaamiseen ja miten paikalliset ihmiset voidaan saada mukaan ja sitoutumaan pandemioiden ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteisiin.

Marko Kantomaa ja Sylvain Sebert

Kantomaa on yliopistotutkija ja Sebert professori Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä.

