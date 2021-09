Ei ole ihme, että moni turvapaikanhakija masentuu joutuessaan asumaan vastaanottokeskuksessa vuodesta toiseen ilman mielekästä tekemistä ja poissa läheistensä luota.

Sodan, kriisin ja turvattoman tilanteen takia noin kuusi vuotta sitten monet pakenivat kotimaastansa Eurooppaa kohti. Mutta saapuessaan Suomeen heidän kärsimyksensä eivät vielä loppuneetkaan.

Muistamme edelleen vuoden 2015 kriisiä ja sen herättämää keskustelua ja argumentteja. Harva meistä kuitenkaan tietää, että osa kyseisenä vuotena Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista asuu edelleen vastaanottokeskuksissa ilman oleskelulupaa. Tutkimusten mukaan monet Suomessa asuvat turvapaikanhakijat kärsivät masennuksesta ja ahdistuksesta erilaisista syistä. Ei ihme – he joutuvat asumaan vastaanottokeskuksessa monia vuosia ilman mielekästä tekemistä, olemaan poissa läheistensä ja perheidensä luota, minkä lisäksi tulevaisuus näyttää epämääräiseltä ja epäselvältä.

Tästä herää kysymys: Mihin saakka Suomessa olevat turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksissa? Milloin asiaan etsitään konkreettisia ratkaisuja, varsinkin kun vastaanottokeskuksissa on myös perheitä ja lapsia? Ihmettelen kovasti, miksi oleskelulupien myöntäminen heille olisi vaikeaa, kun moni heistä on jo kotoutunut ja tullut osaksi tätä yhteiskuntaa. Miksi heitä ei kouluteta – näin saataisiin uusia tekijöitä esimerkiksi hoito- ja rakennusaloille? Ihmettelen, että nyt pohditaan ulkomaalaisten työntekijöiden tuomista Suomeen, kun täällä on jo valmiina nuoria turvapaikanhakijoita.

Ahmed Mesaedy

Vuoden pakolaismies 2021

