Suurin yllätys läsnätöihin paluussa on ollut se, että etätyöt käytännössä jatkuvat.

Etätyöaika päättyi omalta osaltani kolme viikkoa sitten. Noin puolitoista vuotta tein pelkästään etätöitä, ja nyt olen ollut pari päivää viikossa läsnä Hesarin toimituksessa Sanoma­talossa.

Paluu toimistolle on herättänyt monen­laisia tunteita: On mahtavaa nähdä työkavereita käytävillä ja kuulla elämästä töiden ulko­puolella. Raastepöytä kanttiinissa on loistava keksintö, sitä on ollut ikävä. Ideointi kasvokkain on viisi kertaa tehokkaampaa ja kymmenen kertaa kivempaa kuin video­puhelussa. Työmatka on ihan yhtä rasittava kuin ennenkin.

Ilo ihmisten näkemisestä kolmiulotteisena on jättänyt pienet vaivat varjoonsa. Toivon kovasti, että muistan iloita siitä vielä silloinkin, kun koronaviruspandemia on jo historiaa.

Suurin yllätys paluussa etätöistä toimistolle on ollut koppihippa ja se, että etätyöt käytännössä jatkuvat.

Kansallinen etätyösuositus on yhä voimassa. Iso osa kollegoista, joiden kanssa työskentelen päivittäin, tekee töitään etänä. Yksin ei voi palata läsnätyöhön, vaan käytännössä teen yhä etätöitä. Sanomatalon sijasta voisin olla Inarissa, ja tuskin kukaan huomaisi eroa.

Koppihipalla tarkoitan joka-aamuista vapaan neuvotteluhuoneen etsimistä. Avokonttorissa on ikävä osallistua etäpalavereihin melun ja maskin takia. Neuvotteluhuoneessa voi hengittää vapaammin, eikä silloin häiritse kollegoita.

Muutkin ovat huomanneet saman. Aamuisin kollegat etsivät vapaita neuvotteluhuoneita, ja jos koppi on varattu, pitää sännätä seuraavalle. Onneksi koppeja on vielä riittänyt.

Jos haluaa kohdata työkavereita kasvotusten samassa paikassa, sen eteen pitää aidosti nähdä vaivaa. Käytännössä pitää sopia kokoukset erikseen "liveksi", koska etäkokous on oletus.

Kansallinen etätyösuositus puretaan ehkä jo parin viikon päästä.

Kun pandemia alkoi, etätöiden aloitus oli melko kaoottinen kokemus. Ei ollut toiminta­kulttuuria tai yhteisiä pelisääntöjä laaja­mittaiseen etäaikaan. Muistelen useammankin kokouksen olleen melkoista päällepuhumista. Nyt rutiinit ovat kunnossa ja jokainen osaa laittaa mikrofonin päälle – ja pois päältä.

Jos virta kääntyy lokakuun alussa, kaikki joudumme taas opettelemaan uusia työtapoja nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Epäilen, että paluu toimistolle johtaa samanlaiseen sekavaan tilanteeseen kuin pandemian alussa. Jos keskustelua työtavoista ei ole vielä aloitettu, nyt alkaa olla kiire.

Hyvä kysymys voisi olla vaikka: Minä viikon­päivänä samassa tiimissä olevat ovat läsnä toimistolla, jotta tapaavat toisensa edes kerran viikossa?

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.