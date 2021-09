Hämeen Sanomat panee merkille, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käänsi keskiviikkona pitämässään linja­puheessa huomiota unionin yhteiseen puolustukseen – tai sen puuttumiseen.

”Euroopan unioni on kautta historiansa ollut paperitiikeri. Se tuli kenties karuimmin ilmi Bosnian sodassa, joka oli käynnissä Suomen liittyessä unioniin vuonna 1995. – – EU on sen jälkeenkin osoittanut voimattomuuttaan ja kyvyttömyyttään, kun lähipiirissä tai vähän etäämmällä on puhjennut selkkauksia.”

”Julistuksia ja suuria suunnitelmia on ennenkin esitetty, vaatimuksia ja pakotteitakin muun muassa Venäjää kohtaan tämän voimapolitiikan takia. Paljonkaan ei kuitenkaan ole oikeasti tapahtunut. Ukrainan kriisi kytee yhä.”

”Ursula von der Leyen puhui tilannetiedon jakamisesta jäsenmaiden kesken ja kyber­uhkiin vastaamisesta. Eikö niiden pitäisi olla itsestään­selvyyksiä jo nyt?”

”Ensi vuonna on tarkoitus järjestää Ranskan puheenjohtajakaudella puolustukseen keskittyvä EU-huippukokous. Juuri Ranska on ollut puolustusasioissa oman tiensä kulkija. Miten sen johdolla päästään eteenpäin, kun maalle on aina ollut tärkein sen oma etu? Ehkä jotenkin.”

Ilta-Sanomat toteaa, että Afganistanin katastrofin jälkeen EU on joutunut selittämään näkymättömyyttään.

”Yleinen kokemus on, että EU on mitä melkoisin paperitiikeri, jolta käytännön toiminnassa puuttuvat tiikerin otteet. EU on ajautunut selittäjän rooliin, vaikka juhla­puheissa korostetaan EU:n globaalia merkitystä.”

”EU:lla on esimerkiksi valmiit nopean toiminnan joukot, joita ei Afganistanissa osattu käyttää tai pystytty käyttämään. Nyt EU:n ulko­asioiden korkea edustaja Josep Borrell on ehdottanut, että EU:lla tulisi olla 5 000 hengen vahvuinen joukko, joka harjoittelisi yhdessä. Uutta suunnitellaan vanhan päälle, vaikka entisetkään eivät toimi.”

Kaleva muistuttaa, että Euroopan puolustus­unionin luomiseen tarvitaan yhteistä poliittista tahtoa.

”Jää nähtäväksi, kuinka innokkaasti nyt Natoon kuuluvat EU-maat, vaikkapa Liettua, Latvia, Viro tai Puola, syttyvät rinnakkaiseen tai täydentävään järjestelmään. Ne tarvitsevat selvän motiivin.”

Turun Sanomat kirjoittaa, että von der Leyen haluaa selvästi kehittää EU:sta aktiivisen suunnannäyttäjän.

”Tavoite on hieno, mutta kokonaan toinen asia on, onko jäsenmailla oikeasti halua ja kykyä näin suureen muutokseen.”