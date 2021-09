Huumeita käyttävillä ihmisillä on oikeus parempaan terveyteen ja riittäviin, asianmukaisiin terveyspalveluihin.

Olemme Suomessa noin 50 vuotta pyrkineet hillitsemään huumeiden käyttöä rikosoikeudellisilla menetelmillä, muun muassa rankaisemalla yksittäisiä ihmisiä huumeen käytöstä. Yksittäinen epäonnisesta huumekokeilusta aiheutunut merkintä saattaa sulkea nuorelta ovet koulunkäyntiin ja ammattiin. Käytön rangaistavuus nostaa kynnystä hakeutua sosiaali- ja terveydenhuollon avun piiriin varhaisessa vaiheessa tai kertoa rehellisesti huumeiden käytöstä.

Samaan aikaan huumeiden käyttö on yleistynyt. Yhä useampi rikos tehdään huumausaineiden vaikutuksen alaisena, ja yliannostuskuolemat ovat lisääntyneet lähes kolmeensataan vuodessa kuolleiden ollessa keskimäärin 35-vuotiaita. Asenteet huumausaineita kohtaan ovat muuttuneet, ja lääketieteellinen tutkimustieto on karttunut tänä aikana merkittävästi.

Tämänhetkisen lainsäädännön silmin kaikki huumeiden käyttö on haitallista, joten tavoitteena on ollut kansalaisten täydellinen huumeista pidättäytyminen. Useat asiantuntijatahot ovatkin todenneet, että meidän tulisi tämän sijaan tähdätä nimenomaan huumeiden käytön aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseen ja hoitoon.

Huumeiden käytön terveysvaikutuksia ovat esimerkiksi suonensisäisten huumeiden käytössä altistuminen veriteitse tarttuville taudeille (kuten C-hepatiitti, hiv) ja kannabiksen kasvattama riski psykoosisairauden puhkeamiseen. Huumeiden käytön aiheuttamia haittoja on inhimillisesti, eettisesti ja taloudellisesti perusteltua ehkäistä ja hoitaa.

Huumeista eroon haluavat potilaat kokevat kuitenkin hoitoon pääsyn vaikeana. Tällä hetkellä päihdepalveluiden taso riippuu pitkälti asuinpaikasta. On tilanteita, joissa potilas ei pääse mielenterveyspalveluiden piiriin, koska hänellä on päihdeongelma, mutta ei saa apua päihdepalveluista, koska ongelma ei vielä ole ”riittävän vakava”. Dekriminalisointi ei siis yksin riitä, vaan rinnalle tarvitaan yhdenvertaisempia, vankempia ja nykyaikaisia päihdepalveluita. Riippuvuus on sairaus, jonka asianmukainen hoito on ihmisoikeus.

Tarvitaan palveluita, joilla parannetaan huumausaineita aktiivisesti käyttävien ihmisten turvallisuutta. Yliannostustapausten teho- ja vuodeosastohoidosta aiheutuu tällä hetkellä valtavasti kustannuksia ja kärsimystä. Turvallisuutta lisäävä keino on esimerkiksi käyttöhuone eli tila, jossa suonensisäisiä huumausaineita voisi käyttää siten, että ulkopuolinen taho on paikalla terveysturvallisuuden lisäämiseksi. Ainetunnistus sen sijaan auttaa tunnistamaan huumausaineen koostumuksen.

On jo aika myöntää, että huumepolitiikkamme aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä huumehaittojen torjunnassa. Huumeita käyttävillä ihmisillä on oikeus parempaan terveyteen ja riittäviin, asianmukaisiin terveyspalveluihin. Rangaistavuuden poistaminen ei tarkoita huumemyönteisyyttä vaan asiantuntijatiedon soveltamista päätöksentekoon.

Anni Saukkola

psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Jyväskylä

