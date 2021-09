Gradujen valmistuminen on tärkeä haaste korkeakouluille.

Valtteri Parikka otti kolumnissaan (HS 15.9.) esille tärkeän yliopistollisen ongelman eli gradujen keskenjäämisen. Itse tulin Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselle lehtoriksi vuonna 1990. Pian huomasin, että noin 70 opiskelijalla oli valmistuminen jäänyt roikkumaan gradujen viivästyttyä. Yhteiseen alkutapaamiseen saapui 60 opiskelijaa. Kolmen opettajan voimin kerroimme, että aloitamme tehostetun ohjauksen. Jaoimme opiskelijat kolmeen ryhmään ohjaustarpeen mukaan. Itse keskityin eniten ohjausta vaativiin.

Yhteistapaamisen päätyttyä luentosaliin jäi kaksi opiskelijaa. Kumpikin luovutti valmiin käsikirjoituksensa. He olivat pantanneet opinnäytettään vuosia, koska olettivat, ettei ”se kuitenkaan mene läpi”. Kummastakin tuli maisteri samana syksynä.

Noin puolella teho-ohjattavista oli selkeitä aineistoon, metodeihin tai yleensäkin kokonaisuuden hallintaan liittyviä tieteellisiä haasteita. Monelle pelkkä laudatur-seminaarissa tai opettajan vastaanotolla saatu pikapalaute ei ollut riittävä ohjausmetodi. Tällaisille opiskelijoille oli tärkeää päivän tai parin mittainen alkuistunto, jossa käytiin koko prosessi yksityiskohtaisesti läpi. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla oli tarve tavata viikoittain – ja useimmiten ilman tiukkaa aikarajaa.

Eräillä ohjattavilla oli henkilökohtaisia ongelmia: syvästi masentuneelle opiskelijalle oli vaikea puhua tieteestä, kun omat asiat olivat pahassa solmussa. Tällöin ohjattavien itseluottamuksen palauttaminen oli aluksi työn keskiössä.

Erikoisimmasta päästä oli kaksi tapausta: toisessa naisopiskelija ei saanut tehdä gradua loppuun mustasukkaisen puolison vuoksi. Mies ei halunnut itseään koulutetumpaa puolisoa. Perhesopu säilyi, vaikka opiskelijamme valmistui.

Toisessa tapauksessa yksinhuoltajaäiti totesi alkuvaiheen tapaamisessa: ”Jos saisin edes yhden päivän vapaata työstä ja lapsista, kirjoittaisin yhteenvedon loppuun ja viimeistelisin graduni.” Seuraavalla viikolla hoidin päivän hänen lapsiaan pesäpalloa pelaten. Äiti pakersi laitoksellamme iltamyöhään. Seuraavana päivänä töihin palatessani pöydälläni oli valmis käsikirjoitus.

Kaikkiaan projektistamme valmistui kahdessa vuodessa muistaakseni 47 pro gradua.

Hankkeemme opetus oli, että gradun viivästymisen syyt ovat todella moninaiset: tieteellisen tuen ohella on tunnistettava myös henkilökohtaisen elämän haasteet. Nyt korona-aikana luentoihini liittyvät kirjatentit on saanut korvata noin 20 sivun esseellä. Olen hämmästyneenä lukenut siirtolaisuus-kurssimme opiskelijoiden laadukkaita kirjallisia tuotteita. Essee ei ole gradu, mutta se on erinomainen tapa oppia tuottamaan tieteellistä tekstiä.

Ismo Söderling

dosentti (sosiaalipolitiikka), Turun yliopisto

