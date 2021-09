Maastoon asetettavien, heti tappavien rautojen käyttö turkiseläinten pyynnissä tulee kieltää.

Maa-ja metsätalousministeriön erätalouden yksikön projektipäällikkö Heidi Krüger puolusti heti tappavien pienpetorautojen käyttöä (HS Mielipide 15.9.) vetoamalla pienpetojen aiheuttamiin haittoihin riistaeläimille ja erityisesti linnustolle.

Rautoja saa käyttää turkiseläimistä minkin, hillerin, oravan, näädän ja kärpän pyyntiin. Näistä kärpän, hillerin ja oravan kohdalla rautapyynti ei kuitenkaan ole perusteltavissa eläinten käytöksen, luonteen tai levinneisyyden perusteella, vaan pyynnin lähtökohtana lienee se, ettei näiden eläinten pääsyä heti tappaviin rautoihin voida estää.

Osansa on luultavasti myös historiallisella pyyntikulttuurilla. Kärpän ja hillerin kannat ovat pitkään olleet taantuneita, ja näistä eläimistä on myös konkreettista hyötyä, koska ne rajoittavat rotta-, hiiri- ja myyräkantojen kasvua. Erityisesti hilleri viihtyy asutusten läheisyydessä ja pyydystää tehokkaasti pieniä jyrsijöitä. Hillerikannasta 5–10 prosenttia kuolee vuosittain pyyntirautoihin, ja sivutuotteena kuolee myös pikkulintuja sekä muita rauhoitettuja eläimiä.

Törkeäksi eläinrääkkäykseksi rautapyynti on muuttunut, kun rautoja on alkanut joutua karhujen tassuihin – tahallisesti, tuottamuksellisesti tai vahingossa. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää sen kivun ja tuskan määrän, minkä tassussa oleva pyyntirauta karhulle aiheuttaa painuessaan viikkojen kuluessa hitaasti ihon läpi pehmytkudoksiin ja edelleen luuhun. Kipu on sietämätön!

Tässä maassa ei tarvita enää yhtään rautakarhua, ja siksi maastoon asetettavien, heti tappavien rautojen käyttö turkiseläinten pyynnissä tulee kieltää. ”Heti tappavien” pyyntirautojen käyttö on ennen muuta kunniaton asia, eikä sellainen kuulu sivistysvaltioon. Toivon, että myös lakeja säätävät poliitikot ymmärtävät tämän yli puoluerajojen.

Kimmo Suuronen

lääkäri, Muurame

