Kansalaiset ovat jälleen heränneet vaikuttamaan ympäristöönsä.

Maankäytön suunnittelun lähtökohtana on pidettävä kansalaisten perustuslaissa mainittua oikeutta vaikuttaa kulttuuriperintöön ja luonnonympäristöön. Toisaalta kunnille on säädetty kaavoitusoikeus laissa määrätyin ehdoin.

Kunnallinen itsehallinto on usein ymmärretty väärin unohtaen, että se tarkoittaa kunnan jäsenten oikeutta vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Kunnallinen päätöksenteko ja kansalaismielipide ovat keskenään ristiriidassa entistä useammin.

HS kertoi (14.9.) kahden arkkitehdin analyysiraportista, jonka pohjana on Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jolla halutaan herättää keskustelua siitä, puretaanko rakennuksia turhaan. Tämä synnyttää muistikuvia 1960-luvun purkuaalloista muun muassa Turussa ja Tampereella. Tällöin syntyi valtava mielipiteiden aalto sekä arkkitehtien järisyttävät pamfletit purkutoimista. Itse olin seuraavalla vuosikymmenellä näiden suojelutapausten ja lainsäädännön valmistelutyössä, ja uusi laki saatiinkin seuraavalla vuosikymmenellä. Kaikessa myönteisessä kehityksessä valtaisana apuna oli kansalaisliikehdintä.

Toistuuko nyt sama, ehkä vähän sivistyneemmässä muodossa? Kansalaiset ovat jälleen heränneet vaikuttamaan ympäristöönsä. Yhä useammin luemme lehdistä, että oikeusasteet eivät ole voineet hyväksyä kunnissa laadittuja kaavoja.

Lauri Nordberg ihmetteli (HS Mielipide 12.9.) Helsingin kaavoitushankkeita, jotka tarkoittavat tilan loppumista, jos arvokas kulttuuriperintö sekä luonto rakennuksineen ja metsineen häviävät. Eri oikeusasteet ovat kuitenkin torjuneet kiitettävästi hankkeita.

Mistä oikein on kysymys? Miksi kaikki rakentaminen pitäisi keskittää pääkaupunkiseudulle, kun maata riittää? Etäisyysongelma voidaan poistaa liikennejärjestelyin. Eikö asukkaita oikeasti kuunnella, kun he haluavat luontoa ja kaunista ympäristöä? Missä on kulttuuriperinnön arvostus? Jopa Unescon maailmanperintöluetteloon valittu vanha Rauma on uhattuna.

Rakennusperintölain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisella on nyt kiire. Niiden tulee nivoutua toisiinsa niin, että ikuiselta intressiristiriidalta vältyttäisiin. Suojeltaville kohteille tulisi voida määrätä myös riittävät suoja-alueet, jotta arvokohteet eivät jää näkymättömiin.

Kuusikymmentäluvun melskeet ja niiden seuraukset toistuessaan tuntuvat kylmäävältä kehitykseltä ja osoittavat välinpitämättömyyttä omaa kulttuuriperintöämme ja luontoympäristöä kohtaan, joka kaikessa monimuotoisuudessaan kertoo myös tarinaa kansakuntamme historiasta.

Meillä on täysin muihin vanhoihin sivistysmaihin verrattavaa omaa arvokasta kulttuuriperintöä. Tämä on pidettävä mielessä voidaksemme tehdä elävää, viihtyisää ympäristöä.

Pirkko Metsäranta

opetusministeriön ja ympäristöministeriön virkamies, eläkkeellä

Suomen kulttuuriperinnön tuki ry:n perustajajäsen

