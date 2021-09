Kiusaus käyttää toisen pankkitunnuksia valtuutusten hankkimisen sijasta on suuri.

Pankkitunnusten pitäisi olla henkilökohtaisia tunnistautumisen välineitä. Digipalvelut on kuitenkin suunniteltu niin, että asioiden hoito valtakirjalla on joko mahdotonta tai hidasta ja vaikeaa. Kiusaus käyttää toisen pankkitunnuksia valtuutusten hankkimisen sijasta on suuri.

Toisella paikkakunnalla asuva äitini on ollut vuodenvaihteesta lähtien kyvytön hoitamaan asioitaan. Kuvittelin, että olimme varautuneet tilanteeseen. Edunvalvontavaltakirja oli laadittu hyvissä ajoin. Minulla oli äidin tilin käyttöoikeus omilla pankkitunnuksilla. Suomi.fi-palvelussa minut oli valtuutettu hoitamaan muun muassa Kela- ja veroasiat.

Osoittautui, että olin väärässä. Ensinnäkin edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen vireille saattaminen otti oman aikansa. Lisäksi vahvistushakemusten käsittely Digi- ja väestötietovirastossa on ruuhkautunut.

Pankki- ja vakuutusyhtiöt vaativat asioiden hoitamiseksi vahvistetun edunvalvontavaltuutuksen. Äidin matkavakuutuksen irtisanominen vei aikaa, koska tarvittavan valtakirjan hankkiminen vierailukiellossa olevalta osastolta kesti. Vakuutusyhtiö ei joustanut, koska se katsoi matkavakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon syntymisen mahdolliseksi – siis vakuutetun ollessa suljettuna sairaalaan viiden kilometrin päässä kodistaan.

Tilinkäyttöoikeus ei riitä kaikissa tilanteissa. Äidin luottokortin voimassaoloaika meni umpeen, eikä uusi kortti saapunut perille. Kortti oli suljettava. Minä en voi tilata uutta korttia.

Pankista näen vain äidin tilitiedot. Erilaisiin selvityksiin tarvittavat omaisuustiedot minun on katsottava verotiedoista. Omavero on onneksi palvelu, jossa toisen puolesta asiointi on ollut helppoa.

Myös muiden palveluiden kanssa on ollut vaikeuksia. Sähkösopimuksen irtisanomista varten olin hankkinut tarvittavan valtakirjan, mutta en päässyt irtisanomaan sopimusta digitaalisesti, koska järjestelmä ei tunnistanut minua asiakkaaksi.

Laajakaistaliittymän kanssa oli sama tilanne, mutta asian saattoi hoitaa fyysisessä asiakaspalvelupisteessä. Äidin Helsingin Sanomien jakelun keskeytys katkaisi myös oman tilaukseni jakelun.

Suurin osa ihmisistä pitää pyrkimystäni hoitaa asiat asianmukaisilla valtuutuksilla idiotismina. Ymmärrän hyvin, miksi.

Tunnollinen

