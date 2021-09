Vesihuollon korjausvelka on karannut käsistä

Verkoston korjausvelkaa ei hoideta vesimaksujen korotuksilla.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (13.9.) käsitteli vesihuollon yksityistämisen estämistä vaativaa kansalaisaloitetta. Olen samaa mieltä siitä, että Suomen vesihuollon kuuluu olla yhteiskunnan määräysvallassa, mutta pääkirjoituksen tiedot kaipaavat täsmentämistä.

Suomessa on yli 1 700 vesilaitosta, joista kunnallisessa omistuksessa on alle 300. Loput ovat yksityisiä vesiosuuskuntia ja teollisuuden vesilaitoksia. Aloite omistusoikeuden säilyttämisestä koskee niitä kunnallisia yhtiöitä, joilla on järjestämisvastuu vesihuollosta. Veden omistusoikeutta ei voi myydä eikä ostaa, koska kukaan ei omista vettä, eivät edes nämä palveluyhtiöt.

Toinen huomioni liittyy vesihuoltoverkostojen korjausvelkaan. Pääkirjoitus siteerasi lakikirjasta, että korjausvelka pitää pystyä hoitamaan ”kuluttajilta kerättävillä maksuilla”.

Vesilaitosyhdistyksen tuore selvitys Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040 kertoo, että korjausvelka on karannut käsistä. Joka vuosi pitäisi investoida satoja miljoonia euroja enemmän kuin tällä hetkellä tehdään. Ilman muutosta korjausvelka kasvaa 15 miljardin euron suuruiseksi vuoteen 2040 mennessä. Vesimaksuja korottamalla sitä ei hoideta.

2010-luvun alusta vesimaksut ovat nousseet valtakunnallisesti 50–60 prosenttia, mutta korjausvelka on koko ajan kasvanut.

Median pitäisi syventää keskustelua kysymällä valtion ja kuntien päättäjiltä, mistä investointimiljardit otetaan.

Verkoston kunnostamiseen tarvitaan aina pitkäjänteinen investointiohjelma, sitoutuminen ja rahoituksen turvaaminen. Se ei tule vesilaitosten vuosibudjeteista.

Keva on tehnyt sijoituksia vesi-infraan, mutta sen rahkeet ja riskinottolupa eivät riitä pitkälle. Muita eläkeyhtiöitä vesilaitosten liepeillä ei ole nähty. Kenet siis kelpuutamme rahoittamaan tätä hitaasti mutta varmasti tuottavaa kohdetta?

Matti Leppäniemi

hallituksen puheenjohtaja

Econet Group oy

