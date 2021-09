Suomi suhtautuu kulttuuriin välin­pitämättömästi, ja se on kaikkein pahinta

Kulttuuriala on saanut trauman, joka saattaa vaikuttaa ilmapiiriin vielä pitkään.

Vielä ei tiedetä, mitä vaurioita korona­virus­pandemia jättää. Yksi vaurio on kuitenkin tiedossa ja se on syvä: kulttuuri- ja tapahtuma­teollisuus on saanut trauman, joka saattaa vaikuttaa Suomen ilmapiiriin pitkän aikaa.

Muusikot kokevat, että pandemia on tehnyt näkyväksi sen, miten vähän Suomessa arvostetaan kulttuuria. ”Se, että Suomi olisi kulttuuri­myönteinen maa, on täysi myytti. Päinvastoin”, totesi Tampereen G-Livelabin toimitusjohtaja Annamaija Saarela HS:n haastattelussa.

Onko näin? Jos tarkastellaan hiljaisia signaaleja, näyttää siltä, että Suomi ei ole kulttuuri­myönteinen eikä -kielteinen, vaan pahempaa: välinpitämätön.

Havahduin asiaan kuullessani Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok) puhuvan radiossa Marcel Proustista, jonka teokset hän oli lukenut nuorena alkukielellä kolmeen kertaan. En muista, milloin olisin kuullut poliitikon puhuvan kulttuurista näin into­himoisesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo somessa uudesta repustaan ja puoli­maratonista, mutta mitään mainintoja en ole havainnut esimerkiksi niistä nuorista jazzmuusikoista, jotka soittivat hänen häissään.

Vaalikeskusteluissa ei kiivailla kulttuurista. Kuntavaalien alla tapahtuma­teollisuus noteerattiin Ylen vaalikoneessa yhdellä väitteellä: ”Asutuksen lähellä pidettävien konserttien ja tapahtumien melurajoja tulee tiukentaa.”

En silti suostu uskomaan, että totuus olisi näin kylmä. Toivoa antavat nuoret, jotka ryntäsivät koronarajoitusten aikana jouto­maille ja metsiin pitämään luvattomia kone­musiikki­bileitä. Vaihtoehtokulttuurista tuli hetkeksi valtavirtaa.

Ilmapiiriin voi myös vaikuttaa esimerkiksi näin:

1. Vaaleissa äänestän ehdokasta, joka osoittaa arvostusta mille tahansa kulttuurin alalle, olipa se sitten keramiikkaruukut tai sirkus.

2. Käyn keikoilla.

3. Ostan levyjä ja käytän suora­toisto­palveluja, koska muusikko on palkkansa ansainnut.

4. Suosin radiokanavia, jotka soittavat kotimaista musiikkia.

5. Hankin kirjoja ja keskustelen niistä. Lenkeillä lasken vastedes askel- tai kilometrimäärien sijasta kuuntelemieni kirjojen määrää.

6. Tapaan ystäviäni leffassa, gallerioissa, teatterissa ja museoissa.

7. Kun vaikutun, kerron siitä kaikille.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.