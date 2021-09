Kriisinhallinta on 20 vuodessa muuttunut, ja nykyiset EU:n taisteluosastot on rakennettu eilispäivän kriiseihin.

Afganistanin evakuointioperaation jälkeen on keskusteltu EU:n roolista ja toiminta­kyvystä. EU ei ollut Afganistanissa johto­vastuussa, joten unionia on turha osoitella sormella operaation päätyttyäkään. Afganistanin sodan päättyminen on kuitenkin maailmanpolitiikan saranakohta, ja myös EU tarkastelee kriittisesti omaa asemaansa puolustuksen alalla.

Kriisit vauhdittavat muutosta. EU:n ulko­politiikan korkea edustaja Josep Borrell ehti jo esittää, että EU tarvitsee 5 000 hengen vahvuiset nopean toiminnan joukot. Puolustus­kysymyksistä vastaava komissaari Thierry Breton esitti pehmeän voiman rinnalle kovan voiman työkaluja ja hahmotteli jopa yhteistä puolustusta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati linjapuheessaan jäsenvaltioilta poliittista tahtoa myös puolustus­kysymyksissä.

Miksi EU:n taisteluosastoja ei ole koskaan käytetty? Yhteisen strategisen kulttuurin puute ruokkii hajanaisuutta: unionin naapuruston kriisejä ei nähdä yhteisinä, sillä ne koskettavat aina muutamaa jäsenmaata enemmän kuin muita. Näkemykset sotilaallisesta voimankäytöstä eroavat, eikä yhteistä poliittista tahtoa ole ollut.

Ukrainan sota nosti yhteisen puolustuksen Euroopassa keskiöön, ja EU-rajojen ulko­puolelle tarkoitetut taisteluosastot ajautuivat sivuraiteelle. Toisaalta taisteluosastojen käyttöä vaikeuttavat myös helpommin korjattavat esteet, kuten kustannusten jakautumiseen liittyvät kysymykset ja sirpaleinen esikuntarakenne. Kun kustannukset jäävät valmiusvuorossa olevien maiden harteille, operaatiosta aiheutuvaa taakkaa miettii kahdesti. Esimerkiksi vuonna 2014 talouskriisin kanssa paininutta Kreikkaa oli vaikea vaatia osoittamaan solidaarisuutta ja lähettämään johtamansa taisteluosasto Keski-Afrikan tasavaltaan.

EU:n puolustusyhteistyö on kuitenkin pitkään ollut ensisijaisesti muuta kuin kriisinhallintaa. Taisteluosastot ovat olleet hyödyllinen työkalu jäsen­valtioiden asevoimien yhteen­sopivuuden kehittämisessä sekä maavoimien osaamisen ja valmiuden parantamisessa. Taisteluosastoista on hyödytty, mutta eri lailla kuin ajateltiin.

Tulisi Borrellin ja Bretonin tavoin kysyä, mikä on EU:n rooli Euroopan puolustuksessa. Millaisiin kriiseihin ja tehtäviin jäsenmaiden tulee yhdessä varautua? Kun EU päivittää turvallisuus- ja puolustusyhteistyön strategiaa, kriisinhallinnan ja nopean toiminnan kehittämisen ohella on lupa odottaa laajempaa näkemystä kriisinkesto­kyvystä, sotilaallisista suorituskyvyistä ja kumppanuuksista.

Kriisinhallinta on 20 vuodessa muuttunut, ja taisteluosastot on rakennettu eilisen kriiseihin. Nykymuotoinen noin 1 500 hengen taisteluosasto on suunniteltu pienimmäksi, itsenäiseen toimintaan kykeneväksi joukoksi, ja esimerkiksi Kabulin lentokentän suojaamiseen se olisi ollut liian pieni.

Tärkeintä on etsiä von der Leyenin perään­kuuluttamaa poliittista tahtoa ja valmiutta vastuunkantoon sekä tarkastella EU:n kykyä nopeaan toimintaan kokonaisuutena. Pelkkä taisteluosastojen koon kasvattaminen ei riitä, vaan samalla on ratkottava kulttuurisia ja teknisiä ongelmia.

Näkökulmaa on laajennettava. EU:n itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen on myös transatlanttinen kysymys, kun Yhdys­vallat suuntaa katsettaan Aasiaan ja Nato uudistaa strategista konseptiaan. EU ei korvaa Natoa ja Yhdysvaltoja Euroopan puolustuksessa, mutta maanosan turvallisuus edellyttää vahvaa ja yhtenäistä EU:ta.

Euroopan strategisen autonomian taustalla on laajempi pyrkimys vastuun­kantoon. Sitä edistävät myös Ranskan johtaman Euroopan interventio­aloitteen ja Britannian vetämän JEF-joukon kaltaiset toimet. Myös pohjois­mainen puolustusyhteistyö sekä Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen yhteis­työ palvelevat Euroopan itsenäisen toimintakyvyn kehittämistä.

Afganistanin kokemuksista on opittava kehitettäessä EU:n nopeaa toimintaa, mutta on katsottava myös eteenpäin. Millaiset taisteluosastot EU tarvitsee suurvaltakilpailun aikakaudella?

Esa Pulkkinen

Kirjoittaja on ylijohtaja puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla.

