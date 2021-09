Neuvolassa on oltava riittävät resurssit perheiden mielenterveyden tukemiseksi

Kiireetön kohtaaminen mahdollistaa perheen kuulluksi tulemisen ja luottamuksen rakentumisen.

Finlapset-kyselytutkimus 2020 nostettiin esiin useissa eri medioissa syyskuussa. Tutkimus kuvaa vauvaperheiden hyvinvointia. Tulokset olivat monilta osin myönteisiä. Kyselyyn vastanneista helsinkiläisistä vanhemmista noin 91 prosenttia oli tyytyväisiä itseensä vanhempana. Kuitenkin monet – noin 37 prosenttia – kokivat uupumusta.

Vain 42 prosenttia synnyttäneistä vanhemmista oli kokenut lastenneuvolakäyntien toteutuneen asiakaslähtöisesti. Äitiysneuvolan osalta tilanne oli parempi, 61 prosenttia. Tulos on huolestuttava, mutta ymmärrettävä, kun sitä verrataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pahin syksy ikinä -selvityksen (2020) valtakunnallisiin tuloksiin. Selvityksen mukaan koronavirusaikana neuvoloissa syntynyt kuormitus ja hoitovaje on ilmeinen, samoin kuin perheiden tuen tarpeen lisääntyminen.

Mielenterveyden edistäminen muodostaa keskeisen osan neuvolassa tehtävästä työstä. Neuvolatyön vaikuttamismahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä neuvola tavoittaa lähes kaikki perheet. Neuvolassa käytävät asiakaslähtöiset keskustelut arjesta, lapsesta ja vanhemmuudesta auttavat perheitä tekemään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myönteisiä valintoja. Yhteisten keskusteluiden avulla voidaan tukea vanhemmuutta ja perheen arkea vahvistavia mielenterveystaitoja. Voimavarojen tunnistamisen ja hyödyntämisen myötä voidaan lisätä pärjäämisen tunnetta, joka kannattelee myös vaikeiden elämänvaiheiden yli.

Neuvolatyö on merkityksellistä niin yksilön, yhteisön kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta, ja siihen tulee panostaa.

Neuvolatyön toteuttaminen lain ja suositusten mukaisesti edellyttää riittäviä resursseja. Tämä koskee niin henkilöstömitoituksia, käytettävissä olevaa aikaa kuin henkilöstön riittävää osaamistakin.

Neuvolassa jokainen kohtaaminen on mahdollisuus mielenterveyden vahvistamiseen. Vastaanotoilla tulee olla aikaa asiakaslähtöiselle keskustelulle ja perheelle tärkeiden asioiden äärelle asettumiselle. Aikaa on oltava myös huolien puheeksi ottamiselle. Kiireetön kohtaaminen mahdollistaa perheen kuulluksi tulemisen ja luottamuksen rakentumisen. Tämä on voimia antavaa ja tukee siten jaksamista sekä arjessa että vanhempana.

Neuvolatyö on arvokasta ja merkityksellistä mutta myös vaativaa ja edellyttää ammattilaiselta monipuolista osaamista. Järjestöjen toiminnan avulla voidaan tukea neuvolassa tehtävää työtä, olipa kyse ammattilaisten kouluttamisesta, materiaaleista tai vanhemmuutta tukevasta ryhmätoiminnasta. Mieli ry järjestää terveydenhoitajille Hyvän mielen perhe -koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten mielenterveysosaamista. Koulutus tarjoaa myös konkreettisia vinkkejä ja välineitä voimavara- ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn.

Arja Taipale

asiantuntija

Marjo Hannukkala

johtaja

lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistäminen

Mieli Suomen mielenterveys ry

