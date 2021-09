Kova rasva on riskitekijä esimerkiksi sepelvaltimotaudin synnyssä.

Hallituksen päätös aloittaa terveysperusteisen veron käyttöönottoon tähtäävä valmistelu on loistava uutinen. Pertti Mustajoki ja Pekka Puska ehdottivat mielipidekirjoituksessaan (HS 12.9.) suolaveroa.

Ihmettelen suuresti, miksi kovan rasvan verottamisesta on keskusteltu todella vähän. Duodecimin Terveyskirjaston mukaan: ”Kovalla rasvalla ei ole korvaamattomia tehtäviä elimistössä, sillä sitä käytetään vain energiaksi.” Toisin sanoen ihminen ei nykyään tarvitse kovaa rasvaa yhtään mihinkään.

Sen sijaan terveyshaittoja kova rasva aiheuttaa todella paljon. Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan kova rasva nostaa LDL-kolesterolia. Samassa tutkimuksessa kerrotaan näin: ”Sepelvaltimotaudin synnyssä LDL-kolesterolilla on tärkeä osuus. Kolesteroli kertyy verisuonen seinämän sisään vuosikymmenien aikana. Kertymäkohta paksuuntuu suonen sisälle ja vähitellen tukkii suonen.” Vuoden 2017 tilastojen perusteella lähes 60 prosentilla 30 vuotta täyttäneistä on kohonnut veren kolesterolipitoisuus. Tilanne on fataalinen.

Väitän, että kovan rasvan verottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista tavoista lisätä ihmisten terveitä elinvuosia. Veroa ei tarvitsisi rajata yksittäisiin tuoteryhmiin vaan se voitaisiin toteuttaa kaikille elintarvikkeille niiden sisältämän kovan rasvan perusteella. Elintarvikkeissa tulee ilmoittaa jo nyt rasvakoostumus, joten tarvittava tieto on olemassa. Pitkällä aikavälillä toimenpide vähentäisi merkittävästi myös terveydenhuollon menoja.

Pekka Nuutinen

toimitusjohtaja, KomeroFood oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.