Toivottavasti pääministerin reppu saa meidät pohtimaan, missä maassa ostamamme tuotteet on valmistettu.

Mielenkiinnolla seurasin, millaista keskustelua herättivät uutiset, joissa kerrottiin pääministeri Sanna Marinin (sd) sosiaalisessa mediassa esiin nostamasta kotimaisesta repustaan.

Toivon, että asian hetkellinen esilläolo saa kaikki meidät suomalaiset pohtimaan, missä maassa ostamamme tuotteet on valmistettu. Vielä toistaiseksi Suomessa on laadukasta osaamista muun muassa teollisessa vaate- ja asustetuotannossa. Tekijät ovat kuitenkin käymässä vähiin.

Se, ovatko nämä viimeisiä hetkiä, kun Suomessa tehtyjä tuotteita on vielä saatavilla, on tiukasti sidoksissa arjessa tekemiimme valintoihin. Kaikki tuki pienyrittäjille on erityisen tärkeää, ja on hienoa, että Marin antoi asian ajattelulle virikkeen. Omilla ostopäätöksillämme vaikutamme suomalaisen työn jatkumiseen.

Pekka Keinänen

pienen Suomessa jalkineita valmistavan yrityksen perustajaosakas ja tuotesuunnittelija, Helsinki

