Vammaisten ihmisten mahdollisuudet paeta kriisipesäkkeistä ovat muita ihmisiä vähäisemmät.

Vammaiset ihmiset ovat erittäin heikossa asemassa erilaisissa kriisitilanteissa. Tuoreimpia esimerkkejä ovat Afganistanin ja Myanmarin konfliktit. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet paeta kriisipesäkkeistä ovat muita ihmisiä vähäisemmät. Tämä koskee sekä kriisialueen sisällä tapahtuvaa pakenemista paikasta toiseen että maasta poistumista. Liikkumisen mahdollistavia apuvälineitä, kuten pyörätuoleja, ei ole, ja ympäristö on usein liikkumisen näkökulmasta täysin esteellinen. Tällaisessa tilanteessa vammaiset ihmiset ovat muiden antaman avun varassa. Kaikilla vammaisilla ei kuitenkaan ole läheisistä ihmisistä muodostuvaa turvaverkkoa.

Humanitaarisen avun vieminen näiden ihmisten ulottuville on äärimmäisen tärkeää. Apua tulee antaa paikoissa, joihin vammaisilla ihmisillä on esteetön pääsy. Tietoa saatavilla olevasta avusta tulee jakaa kaikille saavutettavalla tavalla. Apua antavien toimijoiden on myös tehtävä etsivää työtä niin, että sellaisetkin avun tarvitsijat löytyvät, joiden mahdollisuus liikkua on vähäinen tai olematon.

Tässä etsivässä työssä paikalliset vammaisjärjestöt voivat olla avuksi. Abilis-säätiö on tukenut kehittyvissä ja hauraissa maissa toimivia vammaisryhmiä ja -järjestöjä yli 20 vuoden ajan. Vammaiset ihmiset ovat saaneet koulutusta omien oikeuksiensa tiedostamiseen ja sitä kautta he ovat voineet vahvistaa omaa osaamistaan, toimintakykyään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Tämän ansiosta vammaiset ihmiset ovat valmiimpia toimimaan myös kriisitilanteissa koko vammaiskentän hyväksi. Heidän omakohtainen vammaisuuden asiantuntemuksensa auttaa ohjaamaan avun mahdollisimman kohdennetusti ja laaja-alaisesti.

Sekä pitkäjännitteinen kehitysyhteistyö että kriisitilanteissa aktivoitava humanitaarinen apu kulkevat käsi kädessä ja täydentävät toinen toisiaan. Hyvä kokonaisuus muodostuu kuitenkin vain silloin, kun vammaiset ihmiset itse ovat omalla asiantuntemuksellaan suunnittelemassa sekä toteuttamassa kehitysyhteistyöhankkeita ja humanitaarisen avun toteutustapoja.

Sari Loijas

hallituksen puheenjohtaja

Marjo Heinonen

toiminnanjohtaja

Abilis-säätiö

