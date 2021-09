Kemikaalien merikuljetukseen on tarkat määräykset

Haitallisimpien aineiden osalta sääntely on tiukka.

Haluamme toimivaltaisena viranomaisena selventää mielipidesivulla käytyä keskustelua kemikaaleja kuljettavien tankkereiden tankinpesuvesien purkamisesta Itämerellä (HS 5.9. ja HS 13.9.).

Meriliikenteen lastien sääntely perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n määräyksiin sekä Solas-meriturvallisuus- ja Marpol-ympäristönsuojelun yleissopimuksiin. Haitallisimpien aineiden osalta sääntely on tiukka.

Tekniset määräyskokoelmat, kuten ibc-koodi, sisältävät yksityiskohtaiset pakolliset säännöt, miten yksittäinen nestemäinen irtolasti kuljetetaan turvallisesti ja meriympäristöä suojellen. Nämä irtolastit tulee olla hyväksytty ibc-koodin ainelistoille.

Nestemäiset irtolastit jaetaan neljään ryhmään terveysvaarallisuuden ja meriympäristölle haitallisuuden mukaan alenevassa järjestyksessä: x-, y-, z- ja os-luokkiin. Olemme valtuuttaneet nimettyjä Marpol-tarkastajia valvomaan x- ja y-luokkiin kuuluvien lastien purkamista.

X-, y- ja z-luokkien lastit puretaan siten, että sallittu loppujäämä on nykyaikaisessa aluksessa enintään 75 litraa/tankki, mitä seuraa tarvittaessa esipesu. Loppujäämä voi olla tätä pienempikin. Tyypillisesti kemikaalitankkereissa on 14–20 tankkia. Vaarallisimmille ja haitallisimmille nestemäisille lasteille (kaikki x-luokan ja eräät y-luokan lastit) on säädetty pakollinen tankin esipesu lastin purkamisen jälkeen. Tankin pesua jatketaan, kunnes Marpol-vaatimukset täyttyvät. Pesuvedet toimitetaan sataman vastaanottolaitteistoon käsiteltäviksi.

Y- tai z-luokan lastien, jotka eivät kuulu pakollisen esipesun piiriin, suurin mahdollinen loppujäämä 75 litraa/tankki, voidaan päästää hallitusti mereen. Päästämisen tulee tapahtua vesirajan alapuolelta seitsemän solmun nopeudella vähintään 12 meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä rannasta, paikassa, jossa merensyvyys on vähintään 25 metriä.

Osallistumme aktiivisesti IMO:n ja Itämeren suojelukomissio Helcomin säädösten ja suositusten kehitystyöhön. IMO:ssa päätetty y-luokan aineita koskeva tiukempi sääntely Länsi-Euroopan merialueilla tuli voimaan tämän vuoden alussa. Alusten kemikaalipäästöt ollaan huomioimassa myös tänä syksynä vahvistettavassa Helcomin Itämeren toimenpideohjelmassa: ensin tutkitaan asian merkittävyyttä ympäristön kannalta, ja jos on tarpeen, etenemme Itämeren maiden yhteisellä esityksellä IMO:hon sääntelyn tiukentamiseksi.

Anita Mäkinen

dosentti, johtava asiantuntija

Jyrki Vähätalo

erityisasiantuntija

Ville Rinkineva

erityisasiantuntija

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

