Jokaisen suomalaisen viestimen on arvioitava kykyään uudistua ja sitä, kuinka kestävällä pohjalla oma yleisösuhde on.

Maailmalla kysytään, tarvittaisiinko lainsäädäntöä valeuutisia vastaan. Ajatus voisi ensi alkuun tuntua tarpeelliselta tilanteessa, jossa sosiaalisen median kautta leviää päivittäin mielikuvituksellinen määrä salaliittoteorioita ja disinformaatiota.

Idea alkaa kuitenkin näyttää sananvapauden kannalta uhkaavalta, kun sitä tarkastelee tuoreimpien esimerkkien kautta.

Kaksi vuotta sitten Singaporessa otettiin käyttöön valeuutislaki, jonka avulla yksittäinen ministeri voi julistaa internetissä julkaistun tiedon ”valheelliseksi” ja määrätä sen ”korjattavaksi” tai poistettavaksi. Etelä-Korean valtapuolue puolestaan ajaa parhaillaan lakiesitystä, joka altistaisi tiedotusvälineet mielivaltaisille tulkinnoille ”väärän tiedon levittämisestä” sekä jättimäisille vahingonkorvauksille. Lakiesitys on niin räikeä yritys kontrolloida maan moniäänistä lehdistöä, että se rikkoo Yhdistyneiden kansakuntien mukaan yksilön oikeuksia koskevaa kansainvälistä lainsäädäntöä.

Esimerkit kertovat yhä useampien hallitusten ja vallanpitäjien yrittävän kontrolloida itsenäisiä tiedotusvälineitä suorin ja epäsuorin keinoin. Vapaa media on erityisen suuri uhka sellaisille poliittisille voimille, jotka tähtäävät avoimen demokratian rapauttamiseen. Metodeihin kuuluu journalistisen riippumattomuuden systemaattinen kyseenalaistaminen. Tavoitteena on heikentää yleisön luottamusta kriittiseen journalismiin.

Luottamuskysymys on perinteiselle medialle kenties tärkein, mutta myös yksi hankalimpia asioita digitalisoituvassa ajassa. Voiko yleisön luottamusta mediaan ylipäätään arvioida sosiaalisen median mäiskettä seuraamalla? Osataanko toimituksissa olla avoimia hyödylliselle korjaavalle mediakritiikille samaan aikaan, kun alustat ovat täynnä myös perusteetonta opportunistista mustamaalausta?

Kokonaiskuva yleisön luottamuksesta syntyy kyselytutkimustietoa sekä yleisön todennettua mediakäyttöä analysoimalla. Me päätoimittajat pidämme mielellämme juhlapuheita moniäänisen median merkityksellisyydestä, mutta liturgialle on katetta vasta silloin, kun journalistiset sisällöt puhuttelevat tiedotusvälineiden yleisöjä konkreettisesti.

Miltä tilanne näyttää parhaillaan Suomessa?

Muuhun maailmaan verrattuna tulokset ovat hämmästyttävän myönteisiä. Kun Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa tai Unkarissa kolmisenkymmentä prosenttia kansalaisista kertoo luottavansa uutismediaan, Suomi on globaalin vertailun ykkösmaa 65 prosentilla, ilmenee Reuters-instituutin vuotuisesta digitaalista uutismediaa koskevasta raportista. Ruotsissa vastaava prosenttiosuus on 50.

Yhteensä viidentoista suomalaisen mediatoimijan listalla eniten luotetaan Yleisradioon, paikallislehtiin ja Helsingin Sanomiin. Luottamuksen mittakaavasta kertoo esimerkiksi se, että listan hännänhuippuna oleva Iltalehti nauttii silti yhtä suurta luottamusta Suomessa kuin puolestaan Britannian listalla kaikkein luotetuimmaksi yleisön arvioima yleisradioyhtiö BBC.

Kansainvälisen raportin tuloksia tukee Uutismedian liiton teettämä tuore kotimainen kysely, jonka mukaan peräti 88 prosenttia 18–24-vuotiaista nuorista pitää digitaalisia ja painettuja sanomalehtiä luotettavina.

Itsetyytyväisyyteen ei silti ole aihetta. Pystytäänkö suomalaisissa mediayhtiöissä uudistumaan tarpeeksi nopeasti, jotta digitaaliseen journalismiin on varaa investoida riittävästi jatkossa? Nuorten luottamuksesta ei ole pelastajaksi tulevaisuudessa, jos viestimet eivät heitä kunnolla tavoita.

Yleisön luottamus vastuulliseen mediaan on paras rokote yhteiskunnalle valeuutisia vastaan. Vastaavasti jokaisen suomalaisen viestimen on arvioitava, kuinka kestävällä pohjalla oma yleisösuhde on – kykeneekö tiedotusväline uudistumaan näinä vuosina niin, että sen tarjoama itsenäinen journalismi vetää puoleensa riittävästi myös nuorempia sukupolvia.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.