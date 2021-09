Kristel Pynnönen ja Olli-Veikko Kurvinen kirjoittivat (HS Mielipide 20.9.) sähköpyörien lataamisen riskeistä pyöräkellareissa.

Valvomattomaan akkujen lataamiseen liittyy aina riski. Taloyhtiöille ja rakennusyhtiöille pyörävarasto on kuitenkin mahdollisuus. Lataaminen voidaan suorittaa turvallisesti, mikäli paloturvallisuudesta on huolehdittu rakenteellisesti ja paloteknisin laittein. Lähitapiolan datan perusteella 40 prosenttia kaikista yli tuhannella eurolla korvatuista ja 26 prosenttia kaikista pyörävarkauksista tapahtuu taloyhtiöiden lukituista varastoista. Murto- ja paloturvallinen polkupyörävarasto on jatkossa yksi keskeinen kriteeri asuntoa ostettaessa tai vuokrattaessa ja se lisää asukkaiden viihtyvyyttä sekä rakennuksen arvoa.

Antti Määttänen

projektijohtaja, Lähitapiola

