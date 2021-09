Meritokratian ihanteilla on myös kääntö­puolensa. Nyt nämä ongelmat kaatuvat erityisesti nuorten niskaan.

Tänä syksynä elämä on alkanut takkuilla uusilla tavoilla. Kylpy­huoneen hanasta ei tule vettä, koska en löydä putkimiestä pieneen remppaan. Tutun hoitokodin hoitajat ovat helisemässä, sillä avoinna oleviin paikkoihin ei löydy hoitajia. Hiljattain lähdimme ravintolasta syömättä, koska keittiössä oli alimiehitys.

Syitä on monia, mutta ehkä katseen voi välillä kääntää myös siihen, mitä me kaikki arvostamme.

Minulla on vanhoja ystäviä, jotka vastaan tullessaan alkavat heti selittää, miksi gradu on vielä kesken. Käsikirjoitus on kadoksissa kellarikomeroon kertyneen rojun alla tai lerpulla, johon ei enää löydy sopivaa konetta.

Pitkään ajattelin heidän vitsailevan. Miksi pitkän työuran tehnyt miettisi kesken jäänyttä gradua? Mutta sitten tulin ajatelleeksi, että ehkä selittämisen pakolla on yhteys siihen, että putkimiehiä ei löydy edes kiven alta.

Sotien jälkeen moni suomalainen teki luokka­retken, ja sitä vauhditti ennen muuta koulutus: kaikille avattiin polku peruskoulusta korkea­kouluihin. Maatalousyhteiskunnassa maistereita oli harvassa, mutta tietoteollinen yhteiskunta vaati abstraktisti ajattelevaa työ­voimaa.

Koulutus ei kuitenkaan ollut vain koulun­käyntiä, vaan myös menestyksen merkki ja tie parempiin piireihin. Ylioppilaslyyrat loistivat äitien rinta­pielissä ja maisterin tutkinto sai suvun huokailemaan onnellisesti.

Vähitellen ihanne levisi koko yhteiskuntaan. Meistä tuli meritokraatteja: uskomme, että hyvässä yhteiskunnassa ihmiset kiipeävät alhaalta ylös, ja ajattelemme, että tärkeintä on tarjota kaikille samat mahdollisuudet kiipeämiseen.

Meritokratia tuntuu vaistomaisesti hyvältä, mutta sillä on myös kääntö­puolensa. Kaikkien ei pidä nousta ylös: on valtava määrä tärkeitä töitä, jotka eivät perustu pitkälle abstraktille koulutukselle.

Meritokraattinen yhteiskunta on kilparata: voittajat palkitaan, mutta kaikki muut tuomitaan häviäjiksi. Mutta se mikä toimii juoksukisoissa, ei välttämättä pelitä yhteis­kunnassa. Monista tärkeistä töistä ei heru kunniaa ja arvostusta tekijöilleen. Putki­mieheksi tai lähihoitajaksi haluavan täytyy selitellä nolona valintaansa siinä missä lukioon lähtijää kannustetaan innokkaasti ja kesken jäänyt gradu on kuolemansynti.

Ongelmaa pahentaa se, että me meritokraatit olemme nyt vallassa: nousun itse kokeneet ministerit, virkamiehet ja tutkijat saarnaavat pitkän koulutuksen ja tutkintojen tärkeydestä. Kukaan ei sano, että vähän vähempikin koulun­käynti riittää, työn voi oppia myös tekemällä, ja tarvitsemme asiansa osaavia lasten- ja vanhustenhoitajia, rakentajia ja kokkeja.

Meritokratian ihanteet kaatuvat erityisesti nuorten niskaan. Korkea­kouluihin pyritään vuosikausia: kaksi kolmesta korkeakouluun pyrkivästä ei saa aloituspaikkaa, ja opinnot alkavat myöhään. Tilanne on länsimaiden synkin.

Systeemi on myös karu myös niille nuorille, jotka eivät jaksa koulussa. Kun työssä oppimista ei arvosteta, vähän koulutettuja ei saada mukaan työelämään ja monet nuoret syrjäytyvät usein pysyvästi työelämästä. OECD huomauttaakin, että Suomessa korkeasti ja vähän koulutettujen välissä on länsimaiden syvin kuilu.

Vähän hassusti meritokratia uhkaa nyt Suomessa myös korkeakoulutusta. Meritokraattisesti on päätetty, että lähi­tulevaisuudessa joka toinen suomalainen opiskelee korkeakoulututkinnon. Se vaatisi ylipistoilta paljon lisää opetusta. Mutta kuten tämän syksyn kamppailut tieteen rahoituksesta osoittavat, juhlapuhujat eivät aina tiedä, mistä rahat tulevat.

Jos rahaa ei tule, aika opetukseen otetaan tutkimuksesta. Tutkimus on kuitenkin korkeakoulutuksen pihvi: jos opettajat eivät tutki, laatu laahaa. Samalla parhaat tutkijat lähtevät ja yliopistojen taso laskee edelleen.

Voisiko siis yhteiskuntaa ajatella hetken muutenkin kuin luokkanousun alustana? Voisiko yhteiskuntaa rakentaa niin, että kaikille olisi tarjolla paitsi palkkaa, myös arvostusta ja kunniaa kaikesta hyvin tehdystä työstä.

Omasta puolestani voin sanoa heti yhden sovituksen sanan: ne kesken jääneet gradut on kaikki annettu anteeksi.

Kirjoittaja on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.