Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien työttömyysaste on yli kaksinkertainen valtaväestöön verrattuna asuinpaikasta ja koulutustasosta riippumatta.

Puheissaan suomalaiset arvostavat kansainvälisyyttä ja suomalaisten tuotteiden ja ihmisten menestymistä ulkomailla. Erityisesti tämä näkyy urheilussa mutta muillakin aloilla, joilla voidaan ylpeillä ”suomalaisuudesta”.

Kun katse käännetään kotimaahan, kansainvälisyys alkaa olla enemmän uhka kuin mahdollisuus. Tämä näkyy erityisesti keskustelussa maahanmuutosta, josta etsitään ratkaisua työvoimapulaan ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen.

Karu totuus on, että suomalainen yhteiskunta ei ole valmis kansainvälistymiseen kotimaan työmarkkinoilla. Monet tutkimukset osoittavat, että siirtolaiset ja ei-valkoiset ihmiset ovat työmarkkinoilla muita haavoittuvammassa asemassa. Suomalaisilla työmarkkinoilla vaikuttaa valkoisuuden normi.

Työmarkkinat ei ole neutraali tila, vaan ihmiset ovat eriarvoisissa asemissa rodullistamisen, maahanmuuttaja-aseman ja oleskelustatuksen takia. Suomessa muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien työttömyysaste on yli kaksinkertainen valtaväestöön verrattuna asuinpaikasta ja koulutustasosta riippumatta. Hakija, jolla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi, kutsutaan harvemmin työhaastatteluun kuin hakija, jolla on suomalainen nimi – vaikka molemmilla olisi vastaava suomen kielen taso ja osaaminen.

Rodullistaminen ei-suomalaiseksi hankaloittaa ihmisten pääsyä työmarkkinoille ja vaikeuttaa sosiaalista liikkuvuutta. Siksi nämä ihmiset joutuvat työskentelemään osaamistaan ja taitojaan vastaamattomissa matalapalkkaisissa työtehtävissä, joissa on pulaa työvoimasta.

Myös työvoimapalveluissa rodullistetut ja sukupuolittuneet stereotypiat vaikuttavat niin, että jopa korkeasti koulutettuja ihmisiä ohjataan työvoimapulasta kärsiville aloille perustellen, että voivat siten kehittää suomen kielen osaamistaan.

On jo aika keskustella avoimesti niistä rakenteista, jotka sulkevat ja valikoivat täällä asuvia ihmisiä työmarkkinoilla riippuen heidän taustastaan ja jopa nimestään. Tämä vaikuttaa myös siihen, jäävätkö tänne rekrytoidut ”osaajat” pysyvämmin maahamme ja minkä kuvan he välittävät Suomesta.

Vesa Kukkamaa

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.