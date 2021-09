Lännen leiri on pahasti sekaisin

Ilta-Sanomat kirjoittaa länsimaiden välisistä suhteista.

”Viime päivinä lännen leiri on ollut sekaisin kuin seinäkello. Ellei jopa enemmän sekaisin kuin Donald Trumpin pahimpina päivinä.”

”Ranska suivaantui, koska Australia hylkäsi ranskalaisia sukellusveneitä koskevan kaupan ja päätti rakentaa ydinkäyttöisiä sukellus­veneitä Yhdysvaltain avustuksella. Samalla Australia, Yhdysvallat ja Britannia ilmoittivat uudesta Aukus-nimellä kulkevasta puolustus­liittoumasta.”

”Ranskalainen kansallistunne kuohahti, ja sanan säilä alkoi heilua: Yhdys­valtoja syytettiin valehtelusta, luottamuksen pettämisestä ja Euroopan halveksunnasta.”

”Donald Trump ehti järkyttää transatlanttisia suhteita virkakaudellaan monta kertaa. – – Joe Bidenin valinta presidentiksi palautti pöytä­tavat, mutta yhteenotto Ranskan kanssa kertoo, että Yhdysvaltain intressit ovat tiukasti Tyynellämerellä sekä taloudellisesti että sotilaallisesti. Kiina oli ykkösvihollinen Trumpille, ja sitä se on myös Bidenille.

”Sanasota Yhdysvaltain kanssa kertoo Ranskan presidentille Emmanuel Macronille ainakin sen, että tie aidoksi vaikuttajaksi tulee olemaan pitkä ja kivinen.”

”Vastoin Macronin unelmia Eurooppa uhkaa jäädä sotilaalliseksi ja taloudelliseksi lilli­putiksi, kansainvälisen politiikan piipittäväksi sivustaseuraajaksi.”

”Tilannetta ei helpota se, että samalla pitäisi yrittää tulla toimeen koko ajan uhkaavammaksi muuttuvan Venäjän kanssa.”

Ilkka-Pohjalainen analysoi Venäjän tilannetta juuri pidettyjen duuman- ja alue­vaalien jälkeen.

”Ilman virallista laskentaakin on selvää, että presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue on ylivoimainen voittaja. Todellista parlamentaariseen järjestelmään kuuluvaa oppositiota Venäjällä ei ole. Sellaista ei ole sallittu. Aleksei Navalnyin kaltaiset hallinnon vastustajat on putsattu karskisti tieltä.”

”Vladimir Putinin Venäjä muistuttaa päivä päivältä enemmän mennyttä Neuvostoliittoa, etenkin sen viimeisiä vuosia. Neuvostoliitto rapautui taloudellisesti, henkisesti, hallinnollisesti ja inhimillisesti. Sen piti olla tasa-arvoa luova työläisten paratiisi, mutta siitä tuli hyvin nopeasti puolue-eliitin johtama läpimädäntynyt rakennelma, joka ei edes kovalla kurilla pysynyt pystyssä.”

”Nyky-Venäjä astelee reippaasti samaa polkua. – – Järjestelmä ei voi pysyä loputtomasti pystyssä, kun siltä puuttuu alkeellinenkin legitimiteetti eli kansan hyväksyntä ja arvostus.

”Venäjä jää odottamaan oikeita vaaleja. Milloin ne tulevat, on täysi arvoitus. Mutta kyllä ne aikanaan tulevat.”