Muistisairaan on voitava elää arvokasta elämää

Suomessa muistisairaita asuu kotona, vaikka se ei enää ole inhimillistä eikä turvallista.

Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa teemalla muistiystävällinen yhteiskunta. Muistiystävällinen yhteiskunta takaa muistisairaille asianmukaisen hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutusta. Muistiystävällisessä yhteiskunnassa muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat elää arvokasta elämää, eikä heitä jätetä ilman tukea.

Suomessa hoetaan edelleen mantraa, jossa sanotaan, että ikäihmisen on parasta asua kotona niin kauan kuin mahdollista. Tämä on johtanut siihen, että muistisairaita asuu kotona, vaikka se ei enää ole inhimillistä eikä turvallista.

Yhteisökoteja voi olla monenlaisia, esimerkiksi hoiva- ja hoitokoteja, perhehoitokoteja ja esimerkiksi ryhmäkoteja. Toivon, että pääsemme irti käsitteistä ”tehostetun palveluasumisen yksikkö” tai ”välimuotoinen asuminen”. Sanoilla on väliä, ja jos haluamme korostaa, että muistisairaalla on oikeus kodinomaiseen asumiseen kotihoidon jälkeenkin, on syytä pohtia myös käyttämiämme käsitteitä.

Tarvitaan myös toimintakulttuurin muutosta, sillä monissa muistisairaita hoitavissa yhteisöissä vallitsee edelleen laitoskulttuuri.

Toivottavasti lopetamme myös puhumisen hoitotyöntekijöistä käsipareina, ja ymmärrämme, että muistisairaan kohtaaminen ja auttaminen edellyttää sydäntä ja erityisesti aivoja. Tarvitaan siis osaavaa ja moniammatillista henkilökuntaa – myös esimerkiksi kulttuurin ammattilaisia varmistamaan kulttuuristen oikeuksien toteutumisen muistisairaan arjessa.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Muistiliiton puheenjohtaja

kansanedustaja (sd), Joensuu

