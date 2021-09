Heikentyvään huoltosuhteeseen tulisi reagoida nyt.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) mielestä eläke-etuuksien heikentämiseen tai eläkemaksujen korottamiseen ei tarvitse lähiaikoina ryhtyä.

Nykyiset työssä käyvät maksavat jo nyt käytännössä suoraan nykyisten eläkeläisten eläkkeet, eikä huoltosuhde ole tästä todennäköisesti paranemassa.

Vuonna 2020 työeläkemaksut ja valtionosuudet olivat yhteensä 26,9 miljardia euroa. Näistä eläkemaksuista rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten vain noin kymmenys eli 2,7 miljardia euroa. Samaan aikaan rahastoista nykyisten eläkkeiden maksuun otettiin työeläkemaksujen ja valtionosuuksien lisäksi 5,9 miljardia euroa.

Pienet eläkkeet ovat jo valmiiksi niin pieniä, että niitä ei ole syytä leikata. Suuriin eläkkeisiin tulisi saada käyttöön eläkekatto. Eläkekatto on käytössä suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Nykyiset palkansaajat ja yritykset maksavat suurimman osan nykyeläkkeistä, joten leikkaus korkeisiin eläkkeisiin voitaisiin tehdä nopeasti.

Eläkekaton lisäksi tarvitsemme lisää tulonsiirtoja eläkerahastoihin eli tulevaisuuden eläkkeisiin. Raha on nyt Suomelle ilmaista, joten valtion pitäisi ottaa lainaa, joka sijoitettaisiin eläkerahastojen kautta nouseviin suomalaisiin yrityksiin. Monilla suomalaisilla yrityksillä on valtava potentiaali ja ne tarvitsevat rahoitusta kasvuun. Näin myös nuoremmat sukupolvet voisivat olla melko varmoja, että rahastoituja eläke-euroja on jäljellä, kun eläkeikä koittaa.

Mikko Laine

yrittäjä ja luokanopettaja

Turku

