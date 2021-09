Maailmassa asiat menevät säännöllisesti pieleen. Aikuisten tehtävä on antaa nuorille uskoa siihen, että elämä kantaa eteenpäin kaikesta huolimatta.

Suomalaiset nuoret kärsivät ilmasto­ahdistuksesta niin paljon, että 42 prosenttia heistä sanoi kansain­välisessä kyselyssä epäröivänsä lasten hankkimista ilmasto­kriisin vuoksi. Vastaajista 43 prosenttia allekirjoitti väitteen, jonka mukaan ”ihmis­kunta on tuhoon tuomittu”.

Ahdistus on ymmärrettävää, koska ilmaston­muutos ja luontokato ovat megaluokan ongelmia ja uhkaavat todella aiheuttaa tuhoa ihmis­kunnalle. Nuoruuteen lisäksi kuuluu, että maailman vääryydet käyvät voimalla ihon alle.

Vanhemmalla polvella on ahdistuksessa roolinsa, jota se hoitaa niin ja näin. Tärkeintä olisi ajaa määrätietoisesti alas ilmastopäästöt ja samalla arvostaa korkealle niitä nuoria, jotka suuntaavat tarmonsa ilmaston­muutoksen pysäyttämiseen. Toiminta vähentää ahdistusta, ja kasvihuone­kaasupäästöjen lopettamiseen on maailmassa keinot. Kyse on ennen kaikkea yhteisestä tahdosta ja politiikasta.

Toisaalta aikuisten pitää lakata voivottelemasta nuorille heidän ainut­laatuisen kurjaa asemaansa. Nykypolvi ei ole ensimmäinen, joka kokee maailmantuskaa, eikä myöskään ensimmäinen, jolla on siihen aihetta.

Ydinsodan uhka ahdisti 1980-luvulla samalla tavalla kuin ilmastonmuutos nyt, eikä turhaan, sillä suurvaltojen ohjukset olisivat voineet siirtää meidät säteilevään ydintalveen. Itse näin siitä painajaisia. Onneksi en silloin tiennyt, miten lähellä ydinsotaa pariin otteeseen käytiin.

Isovanhempamme taas joutuivat todella sotaan iässä, jossa olisi pitänyt perustaa perhe. Siinä sodassa kuoli arviolta 60 miljoonaa ihmistä. Lähellä Hitler ja Stalin teurastivat miljoonittain myös omia kansalaisiaan. Kumman tahansa valtaan olisi ollut kauheaa joutua.

Edellisten vuosisatojen nälänhätiin, tauteihin tai isoon­vihaan en edes mene. Ja jos suorituspaineet ovat vanhempien mielestä nyt nuorilla karmeampia kuin koskaan, kannattaa miettiä, kuka paineita luo. Hätäilevätkö vanhemmat itse lapselleen menestystä, vaikka ihan tavallinen suoritus ihmiselämässä riittää?

Nykyiset nuoremme ovat saaneet elää turvattua elämää, ainakin yhtä turvattua kuin me 1980-luvun nuoret. Omista olosuhteista valittaminen ei ole kummallekaan suku­polvelle kunniaksi.

Aikuisten tehtävä on antaa nuorille uskoa, että elämä kantaa eteenpäin. Onnettomuuksia maailmassa tapahtuu, valtaviakin. Niitä täytyy torjua ja niistä täytyy selvitä. Uusia lapsia kannattaa tehdä rakastettavaksi ja maailmaa pitää parantaa heidän hyväkseen.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.