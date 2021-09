Siirtymävaihe tarjoaa yrityksille ja viranomaisille mahdollisuuden valmistautua ja mukautua muutokseen ennakoivasti.

Ilmastonmuutoksen torjunta on suku­polvemme keskeinen tehtävä. Kesällä eri puolilla Eurooppaa tuhoa aiheuttaneet maasto­palot ja tulvat ovat pelottavia esimerkkejä siitä, mitä voi seurata, jos emme toimi nopeasti.

Eurooppa on jo ottanut suunnannäyttäjän roolin ilmastotoimissa. Olemme sitoutuneet siihen, että Euroopasta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kuitenkin maailmanlaajuisia toimia. Elleivät EU:n kumppanit osallistu toimiin, ponnistelut valuvat hukkaan.

Euroopan komissio esitti heinäkuussa paketin, jonka avulla voidaan toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja muuttaa EU:n taloutta siten, että ilmasto­tavoitteet saavutetaan. Ehdotetut uudistukset koskevat muun muassa päästö­kauppaa, energiaa, maankäyttöä ja verotusta.

Hiilimaksuihin perustuva hiilirajamekanismi on osa tätä pakettia. Sen tavoitteena on ensinnäkin pienentää EU:n teollisuudelle aiheutuvaa hiilivuodon riskiä eli ehkäistä tuotannon siirtymistä EU:n ulkopuolelle. Haluamme myös estää EU-tuotantoa korvaavien hiili-intensiivisempien tuonti­tuotteiden tulon EU:n markkinoille.

EU:n ulkopuolisten maiden tuottajien on maksettava sama hiilen hinta, jonka EU:n yritykset jo maksavat, eikä niitä kohdella epäedullisemmin kuin omia tuottajiamme.

Hiilirajamekanismi kannustaa EU:n ulko­puolisten maiden tuottajia vähä­päästöisempään tuotantoon. Hiilimaksujen suuruus on suoraan yhteydessä tuotannosta välittömästi syntyneiden päästöjen määrään.

EU:n kannalta hiilirajamekanismin yhteen­sopivuus kansainvälisten kauppasääntöjen kanssa on tärkeää. Olemme pyrkineet suunnittelemaan mekanismimme Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaiseksi, ja sitä sovelletaan tasapuolisesti.

Mekanismia sovelletaan aluksi sementtiin, rautaan, teräkseen, alumiiniin, lannoitteisiin ja sähköön. Näiden tuotannonalojen osuus hiilivuodolle alttiiden alojen hiilidioksidi­päästöistä on 45 prosenttia. Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavan sementin, raudan, teräksen, alumiinin ja lannoitteiden osuus on 3,5 prosenttia Suomen kokonaistuonnista, hieman enemmän kuin EU:ssa keskimäärin (2,9 prosenttia).

Vuonna 2023 alkaa kolmen vuoden siirtymä­vaihe, jonka aikana maahan­tuojien on raportoitava tuotteidensa tuotannosta aiheutuneet päästöt, mutta maahantuojien ei vielä tarvitse maksaa niistä. Maksut otetaan käyttöön vähitellen vuosina 2026–2035. Tämä tarjoaa yrityksille ja viranomaisille mahdollisuuden valmistautua ja mukautua muutokseen ennakoivasti. Hiilirajamekanismi voidaan helposti laajentaa myös muille aloille vuodesta 2030 alkaen.

Hiilen hinnan nousu on nyt todellisuutta. EU:n teollisuuden on hyväksyttävä 55 prosentin ilmastotavoite ja yritysten on sopeuduttava. Vihreän kehityksen ohjelma on toisaalta liiketoiminnalle suuri mahdollisuus.

Vuosina 1990–2019 EU:n kasvihuone­kaasu­päästöt vähenivät 24 prosenttia, kun talous kasvoi noin 60 prosenttia. Yrityssektori on vähentänyt päästöjään odotettua nopeammin. Yritykset ovat jo aloittaneet siirtymänsä.

Päästökauppajärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen sekä hiiliraja­mekanismi auttavat teollisuutta saavuttamaan uudet laaja­mittaiset tavoitteet. Päästöoikeuksien ilmaisjaosta luovutaan asteittain hiiliraja­mekanismista riippumatta, jotta voimme täyttää sitoumuksemme. Innovaatiorahasto tarjoaa rahoitusta, jotta teollisuus voi tehdä uusia investointeja vähäpäästöisiin tekno­logioihin. EU:n elpymisrahoituksen avulla turvaamme EU-maiden ennen­näkemättömän suuret vihreät investoinnit, joista on hyötyä kaikille EU-alueen yrityksille.

Hiilivuodon riski on toki olemassa muuallakin kuin EU:ssa. Haluamme vauhdittaa vihreämpää teollisuutta myös unionin rajojen ulkopuolella. EU voi olla näissä asioissa myönteisellä tavalla vaikutusvaltainen toimija.

Gerassimos Thomas

Kirjoittaja on verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja Euroopan komissiossa.

