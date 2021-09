Viimeisimmissä elokuun 2021 lopun luvuissa työttömiä työnhakijoita oli 3,5-kertainen määrä avoimiin paikkoihin verrattuna.

Helsingin Sanomien jutun (13.9.) mukaan tammi–heinäkuussa avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 149 000 kuukaudessa. Tässä ovat mukana kuukauden lopussa avoinna olleet työpaikat sekä kuukauden aikana avoinna olleet mutta jo täytetyt työpaikat. Kun ne vähennetään, avoimia työpaikkoja oli vain puolet mainitusta luvusta, keskimäärin 73 000.

Vertailtaessa avoimia paikkoja työttömiin, tulee käyttää tätä lukua. Työttömiä työnhakijoita oli kuukauden lopun luvuin seitsemän kuukauden aikana keskimäärin 326 000.

Avoimia paikkoja on 22 prosenttia työttömien määrästä kuukauden lopun luvuin.

HS:n kirjoituksen luvuin kuukauden aikana avoimia paikkoja oli työttömien määrästä 42 prosenttia. Näin ei kuitenkaan voi verrata, ja luku liioittelee liki kaksinkertaisesti avoimien työpaikkojen merkityksen suhteessa työttömiin. Eron aiheuttaa se, että työttömyyden kesto on paljon pidempi kuin avoinna olevien paikkojen avoinna olon kesto. Avoimissa paikoissa virta on 2,5 kertaa nopeampi kuin verrataan paljonko avoinnaoloja ja työttömyyksiä päättyi kuukauden aikana tuoreissa luvuissa.

Esimerkiksi viimeisimmissä elokuun 2021 lopun luvuissa työttömiä työnhakijoita oli 3,5-kertainen määrä avoimiin paikkoihin verrattuna. Ongelman ytimessä on työttömyyden pitkittyminen ja pitkäaikaistyöttömyys, jonka kasvu nyt pysähtyi. Tätä ongelmaa ei ratkaista työttömyysturvan rajaamisella eri tavoin, mikä on jo usean vuoden ajan ollut sitkeästi esillä. Se on johtanut trendin jatkumiseen, jossa ansiopäivärahan saajien osuus työttömistä on alentunut. Elokuun lopun luvuissa kassan jäseniä oli työttömistä työnhakijoista enää 37 prosenttia, eivätkä hekään kaikki saa ansiopäivärahaa.

Onneksi työllisyys edelleen paranee, ja suuntaa on siinä muutettu, että palkkatukityöllistämistä on lisätty. Tarve on kuitenkin erittäin paljon suurempi eikä lisääminen lisää julkista velkaa, kun se tehdään järkevästi. Verotulot lisääntyvät ja työttömyysturvakustannukset alenevat menojen vastapainoksi, ja työttömyys katkaistaan määräajoiksi niiltä, jotka eivät muuten työllisty. Se on yksi kustannustehokas avainkeino talouskasvun täydentäjänä, jollaisten avulla hallitus voi varmistaa, että työllisyysaste nousee yli 75 prosentin.

Pekka Tiainen

valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede), Helsinki

