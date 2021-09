Savon Sanomat kirjoittaa sähkön hinnan kohoamisesta.

”Viime viikolla sähkön hinta käväisi Nordpoolin sähköpörssissä hurjimmillaan 182 eurossa megawattitunnilta. Tyypillisesti pohjois­maisessa sähköpörssissä sähkö on maksanut syyskuussa alle 50 euroa mega­watti­tunnilta.”

”Kovaa hintaa selittävät vesivarastojen vähäisyys Ruotsissa ja Norjassa, ydin­voimaloiden seisokit Suomessa ja Ruotsissa sekä vähäiset tuulet. Lisäksi epävarmuus Olkiluoto 3 -voimalaitoksen käynnistymisestä nostaa niin sanottujen aluehintaero­johdannaisten hintoja Suomen hinta-alueella.”

”Päästöoikeuksista on tullut merkittävä sähkön hinnan korottaja Nord­poolissa. – – Muutos johtunee osin siitä, että alun perin kasvihuonekaasu­päästöjä piti vähentää vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia, mutta viime joulukuussa EU-maat nostivat tavoitteen 55 prosenttiin.”

”Päästöoikeuksien hinnannousu korottaa esimerkiksi kivihiilellä, öljyllä, maakaasulla ja turvetta polttamalla tehdyn sähkön hintaa, minkä vuoksi myös päästöttömästi tuotettu sähkö kallistuu.”

”Sähkön hinnannousu ei ole vain pohjois­mainen ilmiö, vaan myös muualla Euroopassa sähkö on kallistunut voimakkaasti. Italiassa on varoitettu sähkön hinnan voivan nousta lähi­kuukausina jopa 40 prosenttia. Selitykset ovat samoja kuin Suomessa: päästöoikeudet ovat kallistuneet ja kesän kuivuus on leikannut vesivoiman tuotantoa. Kaiken lisäksi sähkön kysyntä kasvaa, kun talous elpyy voimakkaan elvytyksen tuella, mikä sekin nostaa sähkön hintaa.”

”Kärsijöitä ovat kotitaloudet, joiden tukemista pohditaan paitsi Italiassa myös Ranskassa ja Kreikassa. Markkinoilla pidetään mahdollisena jopa sitä, että ensi talvena Euroopassa koetaan laajoja sähkökatkoksia, jos tuulikaan ei puhalla.”

”Ikävintä kotitalouksien näkökulmasta on, että korkeasta sähkön hinnasta voi tulla Suomessa uusi normaali, sillä sähkön siirto­yhteydet Nordpoolista runsaasti hiiltä käyttävään Eurooppaan kasvavat jatkuvasti.”

Iltalehden mukaan sähkön hinnan nousua ei saa pureksimatta niellä.

”Tavallinen kotitalous ei juurikaan pysty vaikuttamaan sähkölaskuunsa. – – Valojen sammuttelulla ei suuria säästöjä synny. On nurinkurista, jos tavalliset suomalaiset joutuvat maksamaan tempoilevan ilmasto­politiikan hinnan omassa sähkölaskussaan.”

”Yhteiskunnallisesti olisikin tärkeätä harkita, millaisella aikataululla muista energia­muodoista luovutaan. Sähkön varaan heittäytyminen tilanteessa, jossa sähkön uusiutuva tuottaminen ei ole vielä tarpeeksi pitkällä, on uhkapeliä niin hintojen kuin myös ilmastovaikutusten kannalta.”