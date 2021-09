Merkelin seuraajalle on valtava etu, että muiden EU-maiden kansalaiset ovat luottaneet Saksan johtajuuteen.

Saksan vallanvaihtoon lasketaan enää tunteja, sillä vaalipäivä on sunnuntaina. Silti näkymä Angela Merkelin jälkeiseen Saksaan on vielä sumea: liittopäivävaalit todellakin ratkaistaan vasta uurnilla. Vielä on mahdoton sanoa, periikö Merkelin Saksan kristillisdemokraattien kansleriehdokas Armin Laschet vai sosiaalidemokraattien kansleri­ehdokas Olaf Scholz. Vaikka toinen heistä on vaalien voittaja, edessä on vielä enemmistöhallituksen kokoaminen, ja se on nyt Saksassa melkoinen urakka.

Nousi kansleriksi kumpi vain, Saksan perus­linja esimerkiksi ulko- ja turvallisuus­politiikassa ei suuresti muutu. Yhtenäisen Euroopan ja transatlanttisten suhteiden vaaliminen on syvällä Saksan poliittisessa kulttuurissa. Mutta tapa, jolla Saksaa johdetaan, mullistuu. Se voi joko kasvattaa tai supistaa Saksan geopoliittista painoarvoa.

Saksan tulevassa johtajuudessa ratkaisevaa on kanslerin persoona.

Saksan vaalikamppailussa juuri ehdokkaiden uskottavuus johtajina on ollut tarkassa syynissä. Laschetin uskottavuutta vei kesän kohu Saksan tulvauutisten keskeltä. Laschet naureskeli taustalla, kun liittopresidentti piti tulva-alueella puhetta.

Scholzin pokka pitää paremmin, ja se näkyy hänen henkilökohtaisessa suosiossaan. Moni äänestää nyt demareita juuri Scholzin vuoksi.

Jos saksalaiset voisivat äänestää suoraan kanslerista, 40 prosenttia heistä antaisi äänensä Scholzille, 19 prosenttia Laschetille ja 13 prosenttia vihreiden ehdokkaalle Annalena Baerbockille, käy ilmi saksalaisen Statista-tilastotietopalvelun syyskuun puolivälissä tekemästä kyselystä.

Merkel on vahva brändi. Hän ei rakentanut johtajuutta suurilla visioilla vaan pragmaattisuudella. Sekä Laschet että Scholz korostavat olevansa merkeliläisiä.

Saksalaisen European Council of Foreign Relations (ECFR) -ajatus­hautomon tutkijat Jana Puglierin ja Piotr Buras vertaavat Merkeliä neiti Marpleen. Heistä Euroopan unionin huippukokousten vääntö ilman Merkeliä on jatkossa kuin Agatha Christien murha­mysteerit ilman sivusta tapahtumia hiljaa tarkkailevaa ja ongelmat lopulta ratkaisevaa neiti Marplea.

Merkelistä tuli vuosien varrella Euroopan henkinen johtaja. Kuka tahansa Saksaa lähi­vuodet johtajaa, johtajuutta leimaa se, ettei seuraaja ole Merkel.

Puglierin ja Buras selvittivät mielikuvia Saksasta ja Merkelistä kahdessa­toista eri EU-maassa. Eurooppalaiset todella pitävät Merkelistä. Vastaajien mielestä Merkel edisti Euroopan etuja ja piti huolta siitä, ettei Saksa jyrännyt muita. Erityisesti arvostetaan Merkelin sovittelevaa, kompromisseja hakevaa linjaa.

Kiitokset ovat kiinnostavia. Vaikka Merkel oli Euroopan yhdistäjä, hän sai aikaan myös jako­linjoja. Eurokriisi ja pakolaiskriisi jakoivat EU-maat etelään ja pohjoiseen, ja myös itään ja länteen. Silti EU-myönteiset kansalaiset jako­linjojen molemmilta puolilta arvostavat erityisesti kriisi­kansleri Merkelin roolia EU:n talous- ja finanssipolitiikassa sekä demo­kratian ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Merkeliä vastaan ovat kysymyksessä kuin kysymyksessä nationalistipuolueiden kannattajat.

Merkelin seuraajalle on valtava etu, että merkelismi on toiminut ja Saksan johtajuuteen luotetaan. Usko Saksaan notkahtaa kuitenkin silloin, kun eurooppalaiset arvioivat Saksan kykyä ja tahtoa vastata Yhdysvaltojen ja Kiinan voimistuvaan suurvaltakamppailuun.

Seuraavan kanslerin on käärittävä hihat, jos hän mielii pitää Saksan Euroopan henkisenä johtajana. Ranska ottaisi mieluusti sen paikan. Uuden kanslerin on tartuttava EU:n sisäisiin ongelmiin ja vastattava suurvalta­kilpailuun. Oikeusvaltioperiaatteen heikkeneminen Puolassa ja Unkarissa heikentää EU:n toiminta­kykyä. Jos unionin omia ongelmia ei saada ratkottua, EU ei saa vastattua ulkoisiin kriiseihin.

Saksan tulevan kanslerin paradoksi on se, että eurooppalaiset haluavat EU:sta yhtenäisemmän ja vahvemman geopoliittisen toimijan. Saksan pitää silloin kasvattaa voimaansa. Se tarkoittaa kuitenkin eron tekemistä Merkelin linjaan. Vahvempi, visionäärisempi ja rohkeampi Saksa ei tekisi kompromisseja entiseen tapaan.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.