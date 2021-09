Viime vuosina on yleistynyt päällysteteiden tärinäraidoittaminen. Mitä järkeä on jyrsiä uuteen asfalttiin tärinäraidat? Aidosti turvallisuuden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. On naiivin tekopyhää väittää niitä turvallisuuden nimissä tarpeellisiksi.

Raitojen jyrsintä on kallista touhua ja vastuutonta veroeurojen tuhlausta. Ken rattiin nukahtaa tai kännykkää tai auton integroitua hallintapaneelia näplätessään ajautuu pois tieltä, sitä ei tärinäraita estä tai ehdi estää, eikä tätä varten yhteiskunnan tarvitse kustantaa kallista paimenaitaa eli tärinäraidoitusta. Eikö kuljettajan vastuulla ole pysyä tiellä ja tai omalla kaistallaan?

Sileään pinnoitteeseen jyrsitty tärinäraidoitus rapauttaa tienkuntoa ennenaikaisesti paikkauskuntoon, kun tuo potero vuoron perään jäätyy ja sulaa.

Lopettakaa täysin tarpeeton teiden jyrsintä ja sen sijaan uusikaa silläkin rahalla teiden päällysteitä.

Kerron mielipiteeni kahden miljoonan ajokilometrin kokemuksella.

Juhani Rahkonen

Espoo

