Maailma on täynnä poistuvia malleja

Kuluttaja on usein pakko-ostosten edessä, koska kulutustavaroiden laatu on mitä on ja mallistot vaihtuvat liian nopeasti. Yksi alkusyy nopeaan mallien kiertoon löytyy muodin mekasta.

Jokin viikko sitten kännykkäni suojakotelo sanoi sopimuksensa irti, ja sain hyvän syyn lähteä etsimään uutta. Vanha olikin tylsä, mallia perus, ja musta. Kiersin muutamissa liikkeissä. Kauniita koteloita ja kuoria oli seinät täynnä. Ikävä vain, että mikään niistä näteimmistä ei sopinut juuri minun puhelimeeni. Ne olivat muutaman millin liian isoja tai pieniä, liian korkeita tai leveitä. Noin neljännessä liikkeessä palvelualttiin nuoren miehen repliikki paljastikin ongelman: Jaa, tuo alkaa olla poistuva malli, myyjä ilmoitti heti kättelyssä. Jassoo. Puhelimeni toimii moitteettomasti, ja se on vasta pari vuotta vanha, tai olisiko kolme, korkeintaan. Aika menee niin nopeasti. Kaikki me olemme poistuvia malleja, mutisin suhteellisen kuuluvaan ääneen suunnatessani kaupan ulko-ovelle. Elektroniikka kehittyy pelottavan vauhdikkaasti, ja älylaitteisiin pukkaa ominaisuuksia tiheämmin kuin ehtii silmiään räpäyttää. Suurin osa kännykän käyttäjistä tuskin edes tietää, mitä kaikkea laitteen uumenista löytyy. Monelle riittäisi vähän vähempikin. Mutta kännykkä on pakko omistaa, ja sen pitää olla saatavilla joka hetki. Ihminen ilman internetiä ei ole toimintakykyinen, eikä kohta enää edes yhteiskuntakelpoinen. Kotiin unohtunut puhelin on haettava äkkiä mukaan, ja jos luuri katoaa tai varastetaan, tunnereaktio on puhdas kauhu – erityisesti jos sen suojakotelo toimii lompakkona pankki-, henkilö- ja ajokortille ja ties mille kaikelle muulle. Mallien raivokkaan uudistumisrumban yhden lähtöpisteen voi jäljittää muodin mekkaan, Pariisiin. 1900-luvun alkupuoliskolla vahvimmat vuotensa kokenut huippumuoti, haute couture, eli kahdesta sesongista: syys/talvi ja kevät/kesä. Uusi mallisto oli aina uusi – ja teki edellisen toivottoman vanhanaikaiseksi. Helma nousi, helma laski. Haute couturen aikakausi murtui populaarikulttuurin myötä 1960-luvun loppupuolella, mutta ajatus syys/talvi- ja kevät/kesä-mallistoista oli ja pysyi ja kiihtyi. Yhä nopeampaan kausivaihteluun perustuva liikeidea on sittemmin levinnyt kulutusyhteiskunnassa laajalle. Kuin rutto, voisi sanoa. Pikamuotiketjuissa matka ideasta kaupan hyllylle tapahtuu muutamassa viikossa. Laadukkaat vaatteet kannatti vielä korjata tai korjauttaa, kuten myös kodinkoneet joskus ennen vanhaan. Nykyään kympin t-paita on tekstiilijätettä suunnilleen sillä hetkellä, kun sen on kantanut kaupasta kotiin, ja kodinelektroniikkaan tunnutaan ohjelmoitavan hajoamispäivämäärä tehtaalla. Onneksi tähän älyttömyyteen aletaan havahtua. Kirpputorit ja second hand -liikkeet ovat kunniassa, ja monenlaisia järkitoimia mietitään ja toteutetaankin. Tällä viikolla uutisoitiin liikeideasta käytetyn kodinelektroniikan pidemmäksi elinkaareksi ja vaatimuksista mobiililaitteiden yhteensopivista latureista. Jos olisin ollut järkevä, olisin varmaan askarrellut kännykkäkoteloni kuntoon jollakin Erikeeperiä vahvemmalla. Mutta kotelo oli paitsi kulunut myös ruma. Uusi löytyi lopulta, ja sen kauniimpi väri ilahduttaa turhamaista minääni joka kerta, kun otan kännykän esiin. Jännä sitten nähdä, kauanko uusi kotelo kestää ennen kuin siitäkin tulee muovijätettä. Seuraavaan puhelinmalliin se ei ainakaan sovi, siitä voi jo lyödä vetoa. Kirjoittaja on kulttuuriosaston toimitussihteeri.