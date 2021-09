Suunta on oikea. Ajonopeuksien rauhoittamisella hillitään onnettomuuksia ja niiden seurauksia.

Suomen kunnilla on tärkeä rooli liikennettä koskevissa ratkaisuissa. Kotikatujen lisäksi kunnat hallinnoivat yleensä väyliä, joita pitkin kuljetaan kouluun, kauppaan ja moniin muihin arjen askareihin.

Digiroad-aineistoon perustuvassa Liikenneturvan selvityksestä käy ilmi, että kuntien kaduista keskimäärin neljäsosassa nopeusrajoitus on enintään 30 kilometriä tunnissa. Tavallisempaa on törmätä 40 kilometrin tuntinopeusrajoitukseen.

Helsingissä nopeuksia on alennettu järjestelmällisesti jo pitkään. Ehkä yllätyksellisesti pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista pisimmälle 30 kilometrin tuntinopeusrajoitukset on kuitenkin vienyt Espoo.

Suunta on oikea. Ajonopeuksien rauhoittamisella hillitään onnettomuuksia ja niiden seurauksia. Erityisen tärkeää tämä on alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon ja joissa on paljon kouluja ja palvelutaloja.

Nopeuksien alentaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Nopeusrajoituksia tulee myös noudattaa, joten tarvitaan uskottavaa poliisivalvontaa. Liikenneympäristön tulee vastata nopeusrajoitusta. Turvallisuus on otettava huomioon, kun suunnitellaan uusia kohteita ja parannetaan vanhoja.

Liikenneturvan kyselyssä 80 prosenttia vastanneista kertoi toivovansa, että uusi kunnanvaltuusto edistäisi aktiivisesti kotikunnan liikenneturvallisuutta. Lähes kahdeksan kymmenestä pitää hyväksyttävänä parantaa liikenneturvallisuutta laskemalla nopeusrajoitus 30 kilometriin tunnissa alueilla, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kun suomalaisia pyydettiin luonnehtimaan 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksilla merkittyjä teitä, kuusi vastaajaa kymmenestä piti niitä turvallisina.

Vaikka kuntien taloustilanne on monesti tiukka, valinnoissa on syytä katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja panostaa kaikkien tiellä liikkujien turvallisuuteen. Jälkikäteen liikenneympäristön korjaaminen koulujen ja palvelutalojen läheisyydessä on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa.

Meeri Sorjonen

yhteyspäällikkö

Liikenneturva, Helsingin toimipiste

