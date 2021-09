Helsingin kouluihin tarvitaan lisää suihkuja opettajille.

Työmatkapyöräily on opettajille vaikeaa, jos sen jälkeen ei pääse käymään suihkussa.

Tahtoisin kulkea työmatkani pyörällä. Vaihdoin syksyllä työpaikkaa ja pyöräilin alkusyksystä innolla töihin. Hiki tuli pintaan ja hiuksetkin hikosivat kypärän alla. Oli hyvä mieli.

Työmatkapyöräilyn ilo loppui kuitenkin lyhyeen, sillä koulussamme ei ole opettajille suihkua. Itse asiassa useammassa vanhassa Helsingin koulussa, joissa olen työskennellyt, ei ole ollut suihkua opettajille.

Lopulta sain tietää, että koko koulussa on kaksi suihkua henkilökunnalle: toinen on osoitettu siivoojille ja toinen kouluisännälle, naisille yksi ja miehille yksi suihku. Joku viisas on aikoinaan katsonut tämän määrän riittävän noin 60 henkilölle.

Toki näitä suihkuja voi käyttää aamuisin. Mutta jos suihkuun on jono, vaihtoehdoksi jää käyttää oppilaiden pukukopin suihkua. Ajatus ei houkuta. En halua ensin peseytyä alasti teinien edessä ja mennä sen jälkeen pitämään heille oppituntia.

Hyvä kaupungin päättäjä, menisitkö itse alasti suihkuun kymmenien alaistesi edessä? Ja sen jälkeen pitäisit heille kokouksen?

Peruskorjattaviin kouluihin tarvitaan lisää suihkuja. Tämä edistäisi niin terveyttä kuin työmatkapyöräilyäkin monen muun hyvän lisäksi.

Hikoileva opettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

