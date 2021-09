Koska rokotustilanne on nyt hyvin samankaltainen koko Pohjolassa, olisi Ruotsin tavoin perusteltua vapauttaa muut Pohjoismaat kokonaan matkustusrajoituksista.

Ahvenanmaa on tärkeä raja-alue Suomessa. Ahvenanmaan asukkaat muodostavat vain 0,54 prosenttia Suomen koko väestöstä, mutta 15 prosenttia koko maan työmatkustamisesta kulkee Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. Pandemian torjuminen on ollut todella perusteltua, mutta samojen ratkaisujen soveltaminen kaikkialla on saattanut monet ahtaalle ilman, että tällä on ollut mitään tekemistä pandemian torjumisen kanssa.

Asiat alkavat nyt helpottua ja normalisoitua rokotusten avulla. Tämä ei kuitenkaan päde rajaliikenteeseen, jossa on edelleen terveystarkastusvaatimuksia. Tilanne on esimerkiksi aiheuttanut vaikeuksia Ahvenanmaan urheilujoukkueille, jotka on suljettu ulos Ruotsin sarjoista tartuntatautilain erittäin tiukan tulkinnan vuoksi.

Ruotsi on Suomen tavoin priorisoinut riskiryhmiä ja iäkkäitä. Tämän seurauksena nuoret ovat olleet jonon viimeisinä rokotteen saannissa. Koska nuoret eivät vielä ole saaneet molempia rokotteita, tartuntatautilain nojalla on tehty päätös, että ruotsalaiset joukkueet eivät voi matkustaa Ahvenanmaalle, vaikka ilmaantuvuusluku alueilla, joilta joukkueet ovat kotoisin, on ollut alhaisempi kuin monin paikoin Suomessa.

Emme tietenkään halua matkustusrajoituksia Suomen eri paikkakuntien välille, mutta logiikka rajarajoitusten suhteen tuntuu ontuvan, kun ilmaantuvuus rajan toisella puolella on ollut matalampi kuin omassa maassa.

Ahvenanmaalla yllätyimme myös siitä, että hallitus myönsi Torniolle ja Lapille poikkeuksia matkustusrajoituksista koskien rajaliikennettä Ruotsin Norlannin rajakuntiin. Olisimme toivoneet samanlaista poikkeusta Ahvenanmaalle. Norlannissa ilmaantuvuusluku on ollut korkeampi kuin Ruotsin Roslagenissa toisella puolella Ahvenanmerta. Tästä huolimatta Ahvenanmaa ei saanut hallitukselta samaa poikkeusta kuin Lappi. Se ei ole reilua.

Tautinäkökulmasta katsottuna Ahvenanmaa on selvinnyt pandemiasta erittäin hyvin. Kaikkiaan 481 tapauksesta kukaan ei ole menehtynyt. Koko pandemian aikana 22 henkilöä on saanut sairaalahoitoa koronan takia. Kolme henkilöä on ollut tehohoidossa, mutta yksikään ei ole tarvinnut hengityslaitetta. Rokotuskattavuus on Ahvenanmaalla korkea ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä koko maahan verrattuna alhaisin.

Yhteiskunnan avautuessa on tärkeää avata myös raja-alueiden rajat. Koska rokotustilanne on nyt hyvin samankaltainen koko Pohjolassa, olisi Ruotsin tavoin perusteltua vapauttaa muut Pohjoismaat kokonaan kyseisistä matkustusrajoituksista. Ainakin kaikki raja-alueet pitäisi jättää rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle.

Tartuntatautilaissa säädettyjen rajoitusten vuoksi Ahvenanmaan urheilujoukkueet eivät saa pelata Ruotsin sarjoissa, minkä seurauksena nuoria ja valmentajia on jo nyt vetäytynyt joukkueista. Se ei ole hyvä asia. Siksi toivomme, että hallitus haluaa löytää myös Ahvenanmaan kaltaisille raja-alueille käytännönläheisiä ja toimivia ratkaisuja vaarantamatta kuitenkaan kansallista strategiaa.

Mats Löfström

Ahvenanmaan kansanedustaja

