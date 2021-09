Lähettien aseman kohentuessa kritiikki alustataloutta kohtaan hellittäisi, ja palvelujen kehittäminen olisi helpompaa.

Alustatalouden nousu on ollut viime vuosien merkittäviä arkielämään vaikuttavia yhteiskunnallisia muutoksia. Miljoonat ihmiset käyttävät Woltin ja Uberin kaltaisten alustojen välittämiä palveluja ja tuotteita samalla, kun alustat luovat uutta työtä.

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä alusta­talous edellyttää, että alustojen toiminta on reilua ja läpinäkyvää.

Alustatyötä tekevien asema on ymmärrettävästi herättänyt paljon mielen­kiintoa. Laajasti ollaan sitä mieltä, että heidän turvaverkkojaan on tarpeen parantaa. Keskustelu on tähän asti usein keskittynyt kysymykseen siitä, ovatko alustojen kautta toimivat ruokalähetit yrittäjiä vai työsuhteisia.

Lähettityötä tekevien enemmistö ilmaisi esimerkiksi Taloustutkimuksen Suomen Wolt-läheteille viime keväänä tekemässä kyselyssä haluavansa jatkaa työtään mieluummin yrittäjänä. Ehkä siksi, että työsuhde tarkoittaisi läheteille työnjohdon ennalta määräämiä työvuoroja, työn­antajan määrittämiä tehokkuus- ja muita tavoitteita sekä velvollisuutta tehdä osoitetut työ­tehtävät.

Pakottaminen työsuhteeseen voisi jättää jopa puolet läheteistä työttömiksi, kun töitä olisi tarjolla lähinnä kokoaikaisille läheteille.

Voitaisiinko yhteisesti tavoitteena olevat paremmat turvaverkot saavuttaa paremmin keinoin? Voitaisiinko joustavuus ja turvallisuus yhdistää antamalla lähettien jatkaa yrittäjinä, mutta parantamalla heidän asemaansa itsensätyöllistäjinä?

Reilumpaa alustatyötä voitaisiin kehittää monin tavoin. Ensinnäkin yrittäjälähettien asema tulee ottaa huomioon tekeillä olevassa sosiaali­turvauudistuksessa.

Kestävä alustatalous ei perustu työsuoritusten alivakuuttamiseen. Vaikka kyselytutkimuksen mukaan liki 70 prosenttia alustaamme käyttävistä läheteistä arvioi tuntevansa yrittäjän vastuut verotuksen ja eläke­vakuuttamisen osalta vähintäänkin hyvin, olisi syytä puuttua järjestelmän tunnettuun alivakuuttamisen ongelmaan.

Hyvä uudistus olisi, jos alustayritys voisi suoraan tilittää lähettien laskuja maksaessaan asianmukaisen sosiaalivakuutusmaksun, jolla taattaisiin jokaiselle reilu eläketurva, sairaus­ajan turva ja työttömyysturva.

Lähettejä voitaisiin tukea myös sallimalla itsensätyöllistäjille kollektiivinen neuvottelu­oikeus. Suomen laki ei vielä mahdollista tätä, mutta onneksi EU:ssa valmistellaan uudistuksia. Neuvotteluoikeus tasaisi suuren yrityksen ja itsensätyöllistäjien välisiä voima­suhteita ja auttaisi parantamaan työskentely­oloja.

Lähettien asemaa ja toimintaympäristöä voidaan vakauttaa myös lisäämällä varmuutta siitä, miten lakia tulkitaan. Siinä auttaisi yrittäjyyden tunnusmerkkien selventäminen EU-tuomioistuimen viime vuosina käyttämien kriteerien mukaisesti: kyseessä on yrittäjä, jos ihminen saa valita itse vapaasti työaikansa, jos hän saa vapaasti hylätä ja hyväksyä toimeksi­antoja, jos hän saa vapaasti työskennellä useille yrityksille saman­aikaisesti, ja jos hän saa käyttää työntekoon sijaista. Jos alusta­yritys ei halua sallia näitä asioita työtä tekevälle, hänet tulee työllistää työ­suhteessa.

Lähettien asemaa voidaan parantaa myös varmistamalla, että alustan ylläpitäjäyhtiö saa tarjota läheteille etuuksia ilman, että se tulkitaan oikeudessa työnantajan kaltaiseksi toiminnaksi.

Nykyisin reiluksi tarkoitettua asiaa – kuten läheteille ilmaiseksi tarjottua tapaturma­vakuutusta – voidaan käyttää lyömäaseena alustayhtiötä vastaan väittämällä, että vain työnantaja tarjoaa tällaisia turvaverkkoja. Tämä uhka estää yrityksiä olemasta niin reiluja kuin niillä olisi varaa olla.

Näillä uudistuksilla lähettien asema paranisi, ja he saisivat jatkaa vapaata työskentelyä. Osa uudistuksista koituisi kaikkien Suomen itsensä­työllistäjien – heitä on yli 180 000 – eduksi.

Alustatalouden yritykset tavoittelevat voittoa, eikä uudistuksia ajeta pelkästään halusta olla reilu. Lähettien aseman kohentuessa kritiikki alustataloutta kohtaan hellittäisi, ja palvelujen kehittäminen olisi helpompaa. Suomeen on aika luoda alustatalouden malli, jossa joustavuus ja turvallisuus yhdistyvät.

Olli Koski

Kirjoittaja on Pohjoismaista vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Woltissa.

