Espoon kaukolämpömonopoli Fortum hehkuttaa valtavia datakeskuksia ”merkittävimmäksi ilmastoteoksi”. Kertomatta jää, että Espoon sähkönkulutus kaksinkertaistuisi ja vain osa saataisiin talteen kaukolämpönä. Hyötysuhde jäisi alle 50 prosentin eli puolet menee hukkaan. Lisäksi Fortum on väittänyt, että datakeskusten sähkö on uusiutuvaa. Tätä väitettä asiantuntijat ovat kummastelleet.

Helsingin monopoli Helen lähtee eri lähtökohdista ja sulkee Salmisaaren kivihiilivoimalat tuottamalla kaukolämpöä merivedestä. Tällöin tarvitaan uutta sähköä selvästi Espoota vähemmän ja prosessin hyötysuhde on datakeskuksia paljon parempi.

Helsingillä on aitoa kunnianhimoa ilmastotyössä, kun taas Espoossa on yllättänyt rahanhimo sähköbisneksessä. Kyseessä on viherpesu, joka kasvattaa päästöjä. Espoon uudet päättäjät voivat vielä edellyttää vaihtoehtojen tarkasteluja. Nyt on todella vaarassa ikiaikainen luonto- ja kulttuuriympäristö maamme kansallismaisemassa.

Rainer Lahti

diplomi-insinööri

varapuheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys ry

