Hallituksen antama esitys on merkittävin uudistus perhevapaisiin sen jälkeen, kun koko järjestelmä perustettiin.

Pääkirjoituksessa (HS 18.9.) valiteltiin perhevapaauudistuksen kustannusvaikutuksia ja haikailtiin kotihoidon tuen leikkaamista.

Suomen perhevapaajärjestelmää on kehitetty vuosien varrella pienin askelin. Puheissa ja hallitusohjelmissa perhevapaiden käytön tasaisempaa jakamista sekä perheen ja työn yhteensovittamista on pidetty tärkeinä tavoitteina vuosikymmenten ajan, mutta käytännön toimet ovat jääneet vähäisiksi.

Isät saivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden omaan vapaaseen 1970-luvun lopulla, mutta aina 1990-luvulle saakka vapaan pitäminen edellytti lapsen äidin suostumusta. Myös isien vapaiden kiintiöimisessä Suomi on ollut muihin Pohjoismaihin verrattuna perässätulija, vaikka nimenomaan kiintiömallien on tutkimuksissa todettu parhaiten kannustavan isiä käyttämään vapaita ja osallistumaan lapsen hoitoon. Isäkiintiö varsinaisessa merkityksessään toteutui vasta 2010-luvun puolella, ja kestoltaan se on yhä vain murto-osa äitiysvapaasta.

Vähittäisten uudistusten tulos ei mairittele. Nykyinen järjestelmä on jäänne menneeltä ajalta – se on jäykkä, epätasa-arvoinen eikä se kannusta perheitä vapaiden jakamiseen.

Hallituksen antama esitys on merkittävin uudistus perhevapaisiin sen jälkeen, kun koko järjestelmä perustettiin. Se korjaa yhdellä kertaa monta ongelmaa, joihin ei ole pystytty osittaisuudistuksilla puuttumaan. Kahden vanhemman perheissä se antaa ensimmäistä kertaa molemmille vanhemmille yhtäläiset oikeudet osallistua lapsen hoitoon. Se kohtelee erilaisia perheitä vihdoin yhdenvertaisesti. Samalla uudistus toteuttaa pitkään kaivatun mahdollisuuden käyttää vanhempainpäivärahoja joustavasti lyhyissä pätkissä ja osa-aikaisesti. Lyhyesti sanottuna uudistus tekee vihdoin todeksi sen, mistä on puhuttu ainakin koko 2000-luvun ajan.

Pääkirjoituksessa valitettiin uudistuksen kustannuksia. Suurin osa arvioidusta kustannusvaikutuksesta perustuu oletukselle, että isien perhevapaiden käyttö lisääntyy merkittävästi nykyisestä – eli että se toteuttaa pitkäaikaisen yhteisen tavoitteemme.

Perhevapaajärjestelmää on syytä katsoa kokonaisuutena, ja kotihoidon tukeakin tulee tarkastella kriittisesti. Edellisen hallituskauden uudistusyritys kuitenkin osoitti, että jos uudistukselle asetetaan liian tiukat raamit, mikään ei muutu. Vähälle huomiolle on myös jäänyt, että tässäkin uudistuksessa isien vapaiden käytön lisääntyessä kotihoidon tuen käyttö vastaavasti vähenee.

Pienten järjestelmäviilausten tie on kuljettu loppuun. On hienoa, että historiallinen uudistus vihdoin toteutuu.

Matias Mäkynen

kansanedustaja (sd), Vaasa

