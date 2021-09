Geenit voivat yhä hiertää yhteiskuntatieteilijöitä.

Hiljattain Twitter räiskyi siitä, kun jotkut toimittajat ihmettelivät, miksi heidän mielestään tarpeettomia tutkimuksia rahoitetaan. Vastavetona tutkijat alkoivat postata selostuksiaan siitä, mitä tutkivat ja miksi. Tutkijat myös lyöttäytyivät yhteen puolustamaan ammattikuntansa yhteistä kunniaa.

Puolustusyhteistyö oli ymmärrettävää. Samalla tiedemaailman sivustaseuraajana en voi olla ajattelematta, että se oli liiankin harmonista ollakseen ihan totta.

Tiedemaailma elää kritiikistä, eivätkä yhden tieteenalan tutkijat välttämättä aina arvosta korkealle jotain toista alaa. Tätä näkee ihmis­tieteissä, mutta olen myös kuullut, kuinka saksalainen biotieteen professori kummeksuu, miten paljon avaruushankkeisiin pistetään rahaa niiden hyötyihin nähden.

Kun aikoinani opiskelin filosofiaa, vallitsi tiukka jako analyyttiseen ja mannermaiseen filosofiaan. Ylenkatsetta riitti molemmin puolin. Toinen oli vastapuolelle epä­kiinnostavaa virkamiesfilosofiaa, toinen sekavaa käsiterunoutta.

Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin ei sekään ole harmonista. On ok, jos etsitään ylipainon geneettistä taustaa. Epäilyttäville teille mennään, kun selvitetään vaikkapa geenien osuutta koulutukseen ja kognitiivisiin kykyihin.

Niitä on tutkinut yhdysvaltalainen Kathryn Page Harden, josta oli äskettäin laaja henkilö­juttu The New Yorker -lehdessä. Harden uskoo, että geeni­tiedon avulla pystytään puuttumaan paremmin eriarvoisuuteen kuin keskittymällä perinteisesti vain sosiaaliseen ympäristöön. Hän on samalla asialla kuin monet yhteiskuntatieteilijät, hän haluaa sekä tutkia että parantaa maailmaa. Silti geeni­epäluulo elää yhä.

Kun Harden oli vierailevana tutkijana yhteis­kunta­tieteisiin keskittyneessä tutkimus­laitoksessa, hän tunsi, ettei ollut ihan tervetullut. Sosiaalitieteiden professori totesi laitoksen sähköpostikeskustelussa, että eräs koulutuksen genetiikkaa käsitellyt tutkimus kuuluu samaan paikkaan kuin ne tutkimukset, jotka kieltävät holokaustin. Jotkut eivät puhuneet Hardenille. Häntä vieroksuneet tutkijat kaiketi uskoivat, että hänen tutkimus­alansa manaa esiin rasismin ja rotuhygienian.

Geenejä onkin aiemmin käytetty selittämään väestöryhmien välisiä sosiaalisia eroja. Mutta ajat ovat muuttuneet, ja Harden haluaa osoittaa, että geenitieto on hyvän palveluksessa. Hänellä on jo liittolaisiakin yhteis­kuntatieteissä.

