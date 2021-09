Pohjois- ja Länsi-Euroopan kokemukset eroavat Etelä- ja Itä-Euroopasta, mutta selvin jakolinja on sukupolvien välinen kuilu.

Kriisit ovat kuin harrastajataiteilijoita, jotka tuottavat koko ajan uusia sommitelmia. Viime vuosina monet kriisit ovat jakaneet Eurooppaa valtioiden välillä ja niiden sisälläkin.

Euroalueen velkakriisi jakoi maanosan pohjoiseen ja etelään, velkojiin ja velallisiin. Pakolaiskriisi piirsi toisenlaisen rajalinjan, nyt idän ja lännen välille. Näissä kriiseissä jakolinjat ovat olleet selvästi nähtävissä ja toisistaan poikkeavien näkemysten kannattajat ovat muodostaneet selviä leirejä.

Koronaviruspandemia näytti sen sijaan aluksi tuovan eurooppalaisia yhteen. Vaikka Euroopan maat sulkivat äkisti rajojaan, EU ja sen jäsenvaltiot alkoivat pian suunnitella ja toteuttaa yhteisiä rokote­hankintoja.

Ajan mittaan on kuitenkin käynyt selväksi, että pandemiasta saadut kokemukset vaihtelevat suuresti eri puolilla unionia, ja jotkin vanhat näkemyserot ovat jälleen tulleet esiin.

Tuoreesta European Council on Foreign Relations -ajatushautomon kyselystä käy ilmi, että EU-kansalaisten omakohtaiset kokemukset pandemiasta eroavat suuresti toisistaan: eroja on etenkin itäisessä ja eteläisessä Euroopassa asuvien ja mantereen pohjois- ja länsiosissa elävien välillä.

Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa yli 60 prosenttia kokee, ettei ole omassa elämässään kärsinyt pandemiasta tai sen vaikutuksista edes taloudellisesti. Unkarissa, Espanjassa, Portugalissa ja Puolassa yli 60 prosenttia taas sanoo pandemian vaikuttaneen suoraan omaan elämään.

Myös arviot pandemian vuoksi tehtyjen rajoitusten perusteista ja motiiveista eroavat paljon toisistaan. Eurooppaan näyttää syntyneen kolme kilpailevaa leiriä. ”Luottavaiset” ajattelevat vallanpitäjistä hyvää ja uskovat, että rajoituksilla on pyritty estämään viruksen leviäminen. ”Epäluuloiset” uumoilevat, että rajoituksia käytetään päättäjien epäonnistumisten peittelyyn. ”Syyttäjien” mukaan hallitukset käyttävät pandemiaa tiukentaakseen otettaan kansalaisista.

Leirien koot ja voimasuhteet vaihtelevat eri maissa suuresti. Puolan ja Ranskan kaltaisissa polarisoituneissa yhteiskunnissa koronavirus­kriisi on vahvistanut ideologisia jakolinjoja. Puolassa on eniten niitä, jotka uskovat hallituksen käyttävän pandemiaa luodakseen näennäistä hallinnan tunnetta tai kontrolloidakseen kansalaisia.

Ranskassa pandemia on johtanut poliittiseen ristiinpukeutumiseen: presidentti Emmanuel Macronia kannattavat liberaalit puoltavat valtion tiukkaa linjaa uhkaa torjuttaessa, ja yleensä vahvan valtion jämäkkää otetta arvostavat Marine Le Penin tukijat ovat pitäneet rajoituksia liian järeinä.

Kaikkein selvin esiin nousseista jakolinjoista koko Euroopassa on kuitenkin sukupolvien välinen kuilu. Lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yli 60-vuotiaista eurooppalaisista totesi, ettei koronavirus­kriisi ole vaikuttanut heihin suoraan. Sen sijaan suurin osa alle 30-vuotiaista kertoi, että kriisillä on ollut suoria vaikutuksia heidän elämäänsä.

Nuorille pandemia on näyttäytynyt koko heidän elämäntapaansa kohdistuneena uhkana. Nuorten keskuudessa on levinnyt laajalle käsitys, että he ovat vanhempiensa ja isovanhempiensa takia joutuneet uhraamaan tulevaisuutensa.

Samanlaisia kokemuksia on ollut sotien ja vallankumousten melskeeseen joutuneilla nuorilla edellisissä sukupolvissa. Ne jättävät jälkensä.

Jo nyt nähdään, että kyynisyys on yleistynyt. Nuoret kyseenalaistavat koronavirus­rajoitusten motiivit herkemmin kuin vanhemmat ikäluokat.

Kriisi on myös heikentänyt nuorten uskoa poliittisiin järjestelmiin, ja sillä voi olla kauas­kantoisia seurauksia. Cambridgen yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret olivat jo ennen pandemiaa kaikkein tyytymättömimpiä demokratioiden ja niiden vallanpitäjien toimintaan. Nuoret suhtautuvat demokratian ansioihin skeptisemmin kuin vanhemmat ikäluokat – ja aiemmat suku­polvet heidän iässään.

Eurooppa saattaa olla vain askeleen päästä siitä, että demokratia ei enää kelpaa nuorillemme.

Ivan Krastev ja Mark Leonard

Krastev on Sofiassa toimivan Centre for Liberal Strategies -järjestön puheenjohtaja. Leonard on European Council on Foreign Relations -ajatushautomon johtaja.

