Missä olit, kun?

Menneitä tappioita, voittoja, järkytyksiä ja riemuja on tapana muistella, kun niistä on kulunut jokin määrä tasavuosia, kymmenen, kaksikymmentä tai vaikkapa viisikymmentä vuotta. Tänä syksynä muisteltiin, kuinka World Trade Centerin kaksoistornit tuhottiin New Yorkissa kaksikymmentä vuotta sitten. Ensi vuonna voisi muistaa vaikka sitä, että maailma oli hyvin lähellä ydinsotaa Kuuban kriisin vuoksi vuonna 1962.

Mutta missä olit, kun koitti Suomen historian tuhoisin hetki toisen maailmansodan jälkeen?

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kolmekymmentä vuotta 1990-luvun alun lamasta. Surkeuden muistopäivää on hankala ajoittaa, sillä laman alkuhetkeä on vaikea määrittää. Prosessi oli pitkä, ja sen ajan päättäjät mieluusti siirtelevät merkkipäivää sen mukaan, mikä on heille edullisinta. Esko Ahon (kesk) johtaman hallituksen jäsenet muistavat laman alkaneen jo edellisen hallituksen löysästä talouspolitiikasta ja rahamarkkinoiden varomattomasta avaamisesta 1980-luvulla. Lamavuosina oppositiota kannattaneet muistavat laman alkaneen jossain kohtaa Ahon hallituksen aikaan. He katsovat hallituksen jopa syventäneen lamaa säästöpäätöksillään.

Vaikka lama ei hetkessä alkanutkaan, surkeuden juhlapäiväksi voisi nimetä vaikka 14. marraskuuta 1991. ”Devalvaatio tuli väkisin”, Helsingin Sanomat kertoi seuraavana päivänä koko sivun otsikossaan. Devalvaatio ei ollut syy, vaan seuraus, mutta jos jokin päivä pitää nimetä, tuo päivä kelvannee. Silloin jokin katkesi.

Olin Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa, kun Suomi romahti. Aho loi lamaa kartoittaneessa Ylen sarjassa omasta toiminnastaan kuvaa, jossa hän valtiomiesmäisen tyynesti johti kansakuntaa läpi lamakarikoiden. Vuodet kultaavat muistot. Omissa muistikuvissani hallitus oli välillä hyvin hätääntynyt, neuvoton ja paniikissa.

Oli taas jokin kriittinen ja Suomen taloutta heiluttava laman hetki. Ahon kanssa sovittu haastattelu järjestyi niin, että se tehtiin ministeriauton takapenkillä jonkin siirtymän aikana. Pääministeri ehätti esittämään ensimmäisen kysymyksen toimittajalle: ”Onko teillä käsitystä, miten tässä käy?” Aavistin, että ei ainakaan hyvin, jos sitä joutuu minulta tai lehdeltä kysymään. Maaliskuussa 1993 valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok) puki aavistukseni sanoiksi: ”Nyt on Suomi kusessa.”

Syyllisten etsintä alkoi devalvaation jälkeen. Ei ollut hallituksen vika, sanoi Aho eduskunnalle seuraavana päivänä. Devalvaatio tuli, kun työmarkkinoilla ei pystytty sopimaan palkkojen alentamisesta ja rahamarkkinoilla liikkui keinottelijoita, hän kertoi. Suomen Pankki kelpasi monelle syylliseksi vahvan markan tavoitteensa vuoksi.

Taloustutkijatkin ovat osallistuneet viime vuosina noiden aikojen selvittelyyn. Muutamat heistä ovat kuvailleet myytiksi sitä, että Suomen lainahanat sulkeutuivat, minkä vuoksi hallitus teki säästöjä pakon edessä. Talouspolitiikkaa tehdään reaaliajassa, ja linjaukset ovat jälkikäteen katsoen aina jonkin verran virheellisiä.

Kolmenkymmenen vuoden takainen lama oli isku, joka osui pehmentämättä suomalaisten arkeen. Asuntolainojen korot nousivat äkkijyrkästi 15 prosentin tienoille. Työttömyysaste pomppasi runsaasta kolmesta prosentista lähelle kahtakymmentä. Vuonna 1992 konkurssiin meni 7 500 yritystä. Yritykset ja asunnot menivät, velka jäi. Laman aikaan työmarkkinoille valmistuneet eivät päässeet kunnolla kiinni työelämään ja asuntovarallisuuteen – he jäivät varallisuuden kertymässä pysyvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista.

Suomen talouteen on 1990-luvun laman jälkeen iskenyt sekä finanssikriisi että koronaviruspandemia. Suomen kansallisten tunteiden seismografi piirtää näiden kriisien kohdalle pienemmät järistysaallot kuin 1990-luvun lamassa. Kulttuuri-, matkailu- ja ravintola-alat kokivat kyllä iskun. On syytä juhlaan, jos tuntuu siltä, että kolmenkymmenen vuoden päästä pandemiavuosista ei tehdä lehtiin kolumneja ja televisioon tasavuosimuisteloita.

