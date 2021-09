Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntija Paloma Hannonen kirjoitti (HS Mielipide 20.9.) avohakkuumetsätalouden aiheuttavan lajikatoa. Suomen metsissä ei lajikato 2010-luvulla ole kuitenkaan ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen laatimien uhanalaisarvioiden perusteella kiihtynyt.

Uhanalaisuusarviossa indeksin arvo pääelinympäristöittäin saa arvoja nollan ja yhden välillä. Jos kaikki tarkasteltavat lajit on arvioitu elinvoimaisiksi, indeksin arvo on yksi. Vastaavasti indeksi saa arvon nolla, jos kaikki tarkasteltavat lajit on arvioitu alueellisesti hävinneiksi. Metsiä koskeva indeksi sai vuoden 2010 uhanalaisuusarviossa arvon 0,904 ja vuonna 2019 arvon 0,902. Indeksin arvo yksi on teoreettisesti ja myös käytännössä mahdoton. Aina kun metsissä tehdään jotain tai jätetään tekemättä, jotkin metsälajit hyötyvät ja toiset kärsivät.

Erno Järvinen

toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö

