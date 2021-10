Haluaako maa- ja metsätalousministeriö todellakin järvien rannat täyteen pienpetojen pyyntirautoja?

Maa- ja metsätalousministeriön erätalousyksikön projektipäällikkö Heidi Krüger kutsui kirjoituksessaan (HS 15.9.) mökkiläisiä ja luonnonsuojelijoita vieraspetojen pyyntitalkoisiin.

Tutkimuksella on ollut vaikea osoittaa, kuinka suuri merkitys vieraspedoilla on lintukantoihin. Ihmisen aiheuttama elinympäristön muutos on uhanalaisuuden pääsyy. Pedot ja saalistus, myös munien, ovat luonnollinen osa ravintoketjua. Pesien tuhoamiseen osallistuvat monet eläimet, kuten varislinnut, alkuperäiset pienpedot ja sorkkaeläimet.

Maassa pesivillä linnuilla poikaskuolleisuus onkin luontaisesti suuri. Lentokykyisiksi selvinneillä poikasilla on jo paremmat mahdollisuudet selviytyä jatkamaan sukua. Niiden ja aikuisten lintujen merkitys kannalle on siten huomattavasti suurempi kuin munien ja pienten poikasten. Niiden suurin uhka on metsästys.

Eläinsuojelullisten rikkomusten ja sivusaaliiden tappamisen lisäksi ongelmana pyyntitalkoissa on se, ettei tehokkaasti lisääntyvien petokantojen torjunta mantereella onnistu. Paikallinen pyynti johtaa vain naapuripopulaatioiden leviämiseen alueelle. Haluaako maa- ja metsätalousministeriö todellakin järvien rannat täyteen pyyntirautoja? Voisiko uhanalaisten riistalintujen kantoja koettaa elvyttää lopettamalla niiden metsästyksen?

Suvi Viranta-Kovanen

paleobiologian dosentti, Espoo

