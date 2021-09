Vuosaarenhuippu ei ole syntynyt ekologisena kompensaationa, ja siksi sitä ei pidä kritisoida kompensaatiokriteereillä.

Tutkija Inkeri Vähä-Piikkiö nostaa raportissaan Ekologinen kompensaatio esille Vuosaarenhuipun kielteisenä esimerkkinä epämääräisistä suunnitelmista (HS 24.9.). Hän kritisoi tapaa, jolla kohde on toteutunut. Hänen mukaansa lajien selviytymistä ei ole ennakkoon selvitetty eikä lajien menestymistä ole tarkasti seurattu.

Vuosaarenhuippu on syntynyt maanläjityksen tuloksena. Spontaanisti syntynyt idea siirtää läjitysalueelle eri puolilta kaupunkia rakennustyömailta turvaan kasvilajeja johti erilaisiin kokeiluihin, joiden tuloksena Vuosaarenhuipulle on syntynyt monenlaisia kasviyhdyskuntia. On muun muassa paahdeympäristöä, niittyä ja lehtoa.

Vuosaarenhuippu ei ole syntynyt ekologisena kompensaationa, ja siksi sitä ei pidä kritisoida kompensaatiokriteereillä. Vuosaarenhuipulle on istutettu paljon kasvilajeja, joiden elinkaari on jatkunut uudessa ympäristössä. Osa lajistosta on syntynyt spontaanisti muualta tuodusta maa-aineksen siemenpankista. Kun kohdetta on rakennettu, mukana on ollut muun muassa maaperän asiantuntija ohjaamassa erilaisia maamassoja erilaisten olosuhteiden mahdollistamiseksi kasveille.

Ekologisen kompensaation käytössä pitää sopia toimintatavat. Kompensaatio ei saa olla keino tuhota luontoa ilman tarkkaa kompensaatiotoimien suunnittelua ja seurantaa. Ulkomaisista esimerkeistä on syytä oppia ja rakentaa Suomeen toimiva kompensaatiojärjestelmä.

Uhanalainen laji ei piittaa siitä, onko Vuosaarenhuipulle tehty tarkka suunnitelma ja seuranta. Jos Vuosaarenhuippua ei voi kutsua luonnonsuojeluksi, lajien suojeluksi sitä voisi kutsua, koska kasvien pelastamisen lisäksi on luotu elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Kohde inspiroi ja luo uskoa sekä antaa oppia moniin uusiin kohteisiin palauttaa monipuolista luontoa.

Seppo Närhi

puutarhaneuvos, Vantaa

