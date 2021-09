Moni on jättänyt viinalle hyvästit eikä ole katunut

Alkoholi on liuotinaine, jonka kielteiset vaikutukset aivoihin ovat kiistattomat.

Pääkirjoituksessa (HS 22.9.) käsiteltiin muistisairauksiin liittyviä riskitekijöitä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Mielestäni eräs merkittävä aivosairauksia lisäävä tekijä jäi mainitsematta: alkoholi.

Meidän suomalaisten niin sanottu riskijuominen on viime vuosina aiheuttanut suoranaisesti lähes kaksituhatta kuolemaa. Ei ole uutinen, että henkirikos on tehty humalaisten välisessä tappelussa.

Unohdamme, että alkoholi on liuotinaine, jonka kielteiset vaikutukset aivoihin ovat tutkijoiden mukaan kiistattomat. Alkoholin valmistus ja myynti on valtiovallan tehtävä ja on samalla sen ”suojeluksessa”. Eduskunnan olisi syytä kiinnittää huomiota myös aineen aiheuttamiin kansanterveydellisiin vaikutuksiin, ei pelkästään siihen, missä ja milloin kansalainen voi viininsä tai viinansa hankkia.

Alkoholin suhteen me kansalaiset olemme koronaviruspandemian aikana osoittaneet tilannetajun puutetta. Kun kyse on vakavasta pandemiasta, tuskin viinan tarjoilun rajoittaminen ravintoloissa on ensimmäinen haitta, josta kannattaa nostaa meteli.

Pääkirjoituksessa todettiin, että aivosairauksien ennaltaehkäisyyn voi jokainen panostaa itse. Ehkäisy maksaa huomattavasti vähemmän kuin sairauden hoito.

Alkoholi ei ole välttämättömyyshyödyke. Sen voi jättää ostamatta ja ottamatta. Moni on jättänyt hyvästit viinalle eikä ole katunut. Niin minäkin, kymmenen vuoden kokemuksella.

Esa Hyytinen

Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut.