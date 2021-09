Nyt menestyjinä pidetään nopeasti omaisuutensa suureksi kasvattaneita yrittäjiä.

Minna Markkula kirjoitti osuvasti (HS Mielipide 23.9.), kuinka perinteisiä töitä tekeviä ei arvosteta riittävästi. Matalan lisäarvon ammatit – esimerkiksi pelastustyöntekijä, poliisi, lähihoitaja, opettaja ja sähköasentaja – nähdään usein vain menoerinä. Jos tällaisten yhteiskunnalle tärkeiden ammattien väheksyntä jatkuu, nuoret hoksaavat, että näihin tehtäviin hakeutuu vain omaa oksaansa sahaavia hölmöjä.

Tarinat menestyjistä kiehtovat ihmisiä. Nykypäivän menestyjä on usein matalalta lähtenyt ja nopeasti omaisuutensa suureksi kasvattanut yrittäjä. Ihailua herättää, kun omaisuutta haalitaan lisää, vaikka taskut ja pussit jo pursuavat. Ahneuden epäterveen kierteen katkaissut ihminen ei ole ihailtava menestyjä.

Monet rikkaudet on luotu tuotannolla, jonka merkitys todelliselle hyvinvoinnille on pieni ja joskus jopa haitallinen, esimerkiksi ympäristölle. Monen varakkaan ihmisen suuri omaisuus on luotu siirtämällä rahaa taskusta toiseen.

Perinteisiä töitä tekevät ihmiset ovat yhteiskunnan suurimpia sankareita. Kokit, putkimiehet, sähköasentajat ja palomiehet tekevät työtään tunnollisesti. He saavat työstään tyydytyksen ja kohtuullisen elintason. He eivät himoitse suuria ja jatkuvasti kasvavia rahanvirtoja omiin taskuihinsa.

Nämä työntekijät tarvitsevat arvostusta enemmän kuin ahneuden sokaisemat pääomien siirtelijät.

Pekka Poutanen

Kirkkonummi

