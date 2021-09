Kuulonalenema on merkittävä muistisairauksien riskitekijä

Laadukas kuulonkuntoutus on aivoterveyden tukemista.

Pääkirjoituksessa (HS 22.9.) käsiteltiin ansiokkaasti aivoterveyteen panostamisen tärkeyttä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kirjoituksessa tarkasteltiin muistisairauksien riskitekijöitä ja korostettiin ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä.

Kuulonalenema muistisairauksien riskitekijänä jäi kirjoituksessa mainitsematta. Tämä on yllättävää, sillä kuulonaleneman on todettu olevan yksi merkittävimmistä muistisairauksien riskitekijöistä.

Kuulonalenema on lisäksi yksi ikääntyneiden yleisimmistä kansansairauksista, ja väestön ikääntyessä sen kansantaloudellinen ja -terveydellinen merkitys kasvaa. Käytössä olevien tutkimustietojen perusteella laadukas kuulokuntoutus kuulokojeilla tai sisäkorvaistutteilla on lupaava keino muistiongelmien ehkäisyssä sekä etenemisen hidastamisessa. Laadukasta tutkimustietoa mekanismeista kuulon ja muistisairauksien yhteyden taustalla on kuitenkin vasta vähän.

Suomalaisen kuulon kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia on osin rajoittanut objektiivisen, arkielämän kuuntelutilanteita vastaavien kuulotestien sekä elämänlaatumittareiden puute. Lisäksi kuulonhuollon riittämätön resursointi on estänyt uusien menetelmien käyttöönottoa. Kuntoutustulosten mittaamisen laiminlyönti heijastuukin kuulokojeiden sekä sisäkorvaistutehoidon puutteelliseen hyödyntämiseen.

Laadukkaan hoidon ja riittävien tukitoimien avulla voidaan merkittävästi parantaa huonokuuloisten elämänlaatua muun muassa lisäämällä edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Panostaminen aivoterveyteen edellyttää myös panostamista suomalaiseen kuulonhuoltoon ja tieteelliseen tutkimukseen. Laadukkaalla tutkimustiedolla kuulonaleneman ja muistiongelmien välisestä yhteydestä on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Aarno Dietz

johtaja

Aistinelinsairauksien osaamiskeskus

Kuopion yliopistollinen sairaala

Sanna Kaijanen

toiminnanjohtaja

Kuuloliitto

