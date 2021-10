Niinistö vaati puheessaan tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä tiedonvaihtoa.

Presidentti Sauli Niinistö korosti puheessaan YK:n yleiskokouksessa (21.9.) One Health -ajattelua ja kehotti valtioita ajattelemaan terveyspolitiikkaa kansallista etua laajemmin. Tämä on tervetullutta perinteisen kansallista mandaattia korostavan mantran sijaan. Vaikka useassa maassa on onneksi alkanut näkyä valoa tunnelin päässä, ei paluuta perinteiseen kansallisvaltiokeskeiseen terveysturvallisuuteen ole. Niinistö penäsi varautumista tuleviin pandemioihin ja konkreettisia askelia eteenpäin.

Puheessa mainittu One Health on lääkärien ja eläinlääkärien 2000-luvun alussa käynnistämä liike, joka korostaa, että ihmisten terveys ja eläinten terveys ovat sidoksissa paitsi keskenään myös ympäristöön, jossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi terveyteen. Tähän liittyen Niinistö vaati kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä tiedonvaihtoa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra johtaa 25 Euroopan maan Tehdas-hanketta, jonka tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt terveystiedon käyttämiseen tutkimuksessa ja innovaatioissa EU:ssa. Kannatamme presidentti Niinistön esiin nostamia tärkeitä ajatuksia siirtymisestä entistä laajempaan yhteistyöhön etenkin terveysdatan vaihdossa terveystuvallisuuden takaamiseksi ja tutkimuskäyttöön.

Markus Kalliola

projektijohtaja, Sitra

