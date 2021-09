Lakiesitystä on arvosteltu siitä, ettei siinä ehdoteta pelikoneiden poistoa julkisista tiloista eikä selvitetä Ruotsin käyttämää lisenssimallia.

Rahapelaamiseen liitetty kansallinen talkoohenki ja yhtenäiskulttuuri rakoilevat, mutta pelaaminen ja sen haitat eivät katoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2020) väestötutkimuksen mukaan 2,5 prosenttia pelaajista tuotti puolet vuoden 2019 rahapelituotoista.

On tärkeää, että eduskunnan käsiteltäväksi annettu arpajaislaki huomioi vallitsevan kulttuurin muutoksen kohti suurempaa yksilön roolia ja oikeuksia. Yksilön oikeudet tunnustavassa yhteiskunnassa ongelmallisesti pelaavien ihmisten kärsimystä ei voi oikeuttaa väestön kokonaisedulla. Lakiesitystä on arvosteltu siitä, ettei siinä ehdoteta pelikoneiden poistoa julkisista tiloista eikä selvitetä Ruotsin käyttämää lisenssimallia. Sen sijaan ehdotetaan maksuliikenteen estoja ulkomaisiin nettikasinoihin.

A-klinikkasäätiö on lakiesitystä koskevassa lausunnossaan esittänyt pelikoneiden siirtämistä pois arkisista ympäristöistä, kuten kaupoista ja kioskeista, suljettuihin pelitiloihin. On tärkeää vaikuttaa tulevien sukupolvien pelikulttuuriin ja heikommassa asemassa olevien arkeen rajoittamalla pelitarjontaa ja erityisen haitallisten pelimuotojen esilläoloa. Pelkkä automaattien määrän vähentäminen ei näytä olevan tehokas keino. Olemmekin esittäneet rajoituksia pelien markkinointiin ja linjanneet, että rahapelien, kuten raaputusarpojen, ostaminen ja välittäminen alaikäisille tulisi kieltää.

Vaikka kotimainen rahapelijärjestelmä ei ole kyennyt ehkäisemään rahapeliongelmia riittävästi, se ei tee tyhjäksi tai merkityksettömäksi järjestöjen auttamistyötä. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön koordinoimassa Yhteispelillä!-hankkeessa on järjestökumppaneiden kanssa koulutettu puolentoista vuoden aikana lähes 400 sote-ammattilaista rahapelihaittojen ehkäisyyn. Lisäksi on jaettu yli tuhat työvälinettä ja käynnistetty matalan kynnyksen Tiltti-toimintaa niin Espoosssa kuin Kymenlaaksossakin. Kaikessa toiminnassa on ollut mukana kokemusasiantuntija, joka on tuonut peliongelmille kasvot ja inhimillisen äänen.

Rahapelituottojen niukentumisen vaikutuksia luodanneeseen raporttiin A-klinikkasäätiö on esittänyt kantanaan, että tuotot siirrettäisiin osittain ja asteittain valtion budjettiin. Mielestämme tämä pitää tehdä maltillisesti ja suunnitelmallisesti niin, että kolmannen sektorin tekemän tärkeän työn jatkuvuus turvataan.

Keskustelu Veikkauksen asemasta käytäneen tosissaan vasta tulevaisuudessa. On ristiriitaista, että nykyinen rahapelimonopoli pyrkii samaan aikaan tuottamaan liikevoittoa ja minimoimaan rahapelihaittoja. Mutta olipa meillä monopoli tai lisenssijärjestelmä, aina on joku, joka tarjoaa pelejä ja rahaa niille, joille niitä ei pitäisi tarjota (HS Visio 18.9.). Pahimmassa tapauksessa minkäänlaisia tuottoja ei käytetä ongelmallisesti pelaavien ja heidän läheistensä hyväksi. Siksi Veikkaus on liian hyvä hukattavaksi ja turhan helppo syntipukiksi.

Hannu Jouhki

toimitusjohtaja

A-klinikkasäätiö

Henna Vuorento

pelihaittojen ehkäisyn asiantuntija,

Yhteispelillä!-hanke

A-klinikkasäätiö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.